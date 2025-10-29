Opinión
29 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Eli Lilly abrirá una nueva planta en Puerto Rico

La farmacéutica invertirá $1,200 millones en la isla y promete un centenar de empleos

29 de octubre de 2025 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, Edgardo Hernández, vicepresidente Ejecutivo y presidente de Operaciones de Manufactura de Lilly, junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. (Ramon "Tonito" Zayas)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) anunció este miércoles el desarrollo en Puerto Rico del primer medicamento en cápsula sólida para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo II, informó Edgardo Hernández, vicepresidente ejecutivo y presidente de Operaciones de Manufactura de Lilly.

La expansión de la farmacéutica, en Carolina, que representa la mayor inversión en tiempos recientes en la isla, ascenderá a unos $1,200 millones y se contempla la creación de 100 empleos directos, lo que permitirá modernizar e integrar tecnología innovadora que permitirá una producción automatizada.

“La idea es que nuestra producción esté cerca de nuestros pacientes”, indicó Hernández en entrevista con El Nuevo Día. “Más que una inversión en construcción es una inversión en tecnología. Nuestra meta es automatizar la producción, sin que implique una reducción en empleos”.

La planta será una de las instalaciones que manufacturará orforglipron, el primer agonista del receptor GLP-1 oral de molécula pequeña de Lilly, que competirá con otros productos inyectables como Ozempic y Mounjaro.

El ejecutivo no ofreció detalles sobre la cantidad de tabletas que se producirán y en qué otras jurisdicciones se harán.

“La ventaja de una tableta es que no se tiene que inyectar y que tampoco se tiene que refrigerar, que sabemos que ese es uno de los retos de parte de nuestros pacientes”, indicó Hernández.

Representación artística de la nueva planta que la farmaceutica Lilly del Caribe construirá en Puerto Rico. El proyecto representa una inversión de $1,200 millones y la promesa de un centenar de empleos
Representación artística de la nueva planta que la farmaceutica Lilly del Caribe construirá en Puerto Rico. El proyecto representa una inversión de $1,200 millones y la promesa de un centenar de empleos (Suministrada)

A inicios de año, El Nuevo Día reportó que Lilly del Caribe, adquirió por $5.3 millones un lote de terreno, en Carolina, de casi cinco cuerdas y que colinda con su complejo de manufactura biofarmacéutica en ese municipio.

Según el Registro de la Propiedad, la vendedora del inmueble fue Ocean Industries, una de las empresas de los hermanos Matías y Luis Fernández, fundadores de Ocean Lab y Vivo Beach Club. No obstante, de que Ocean Lab adquiriera el inmueble en diciembre de 2020, la estructura fue la sede de las oficinas administrativas de la farmacéutica Merck, Sharpe & Dohme.

La construcción del nuevo espacio para producir orforglipron esperan que se comience en 2026 y que se culmine en 2028, periodo en el que se emplearán 1,000 trabajadores de construcción.

