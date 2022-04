San Francisco — El empresario Elon Musk llega a un acuerdo para adquirir Twitter por aproximadamente 44,000 millones de dólares, informó hoy, lunes, la compañía.

Musk ha declarado que desea comprar Twitter porque no cree que la red social está cumpliendo su promesa de servir como plataforma de libre expresión.

En reportes periodísticos desde el lunes temprano, se dio a conocer que la junta directiva de Twitter estaba negociando con el dueño de la empresa Tesla sobre la posibilidad de comprar la red social.

The New York Times, citando fuentes anónimas enteradas de la situación, reportó el lunes temprano que las dos partes estaban discutiendo detalles como un cronograma y tarifas a pagar en caso de que no se concrete el acuerdo.

Twitter había adoptado medidas para impedir una compra haciéndola prohibitivamente costosa. Pero la junta directiva, al ver que Musk había conseguido el financiamiento, cambió de parecer, según The Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar las negociaciones.

El pasado domingo salió a la luz que Twitter estaba reconsiderando la oferta planteada por Musk para hacerse con la compañía, según informó este domingo The Wall Street Journal (WSJ).

El diario neoyorquino, que citaba a fuentes anónimas conocedoras de la cuestión, señaló que la red social estaba volviendo a analizar la propuesta de Musk después de que el fundador de Tesla anunciase esta semana que dispone de 46,500 millones de dólares en financiación para sacar adelante la operación.

Según el WSJ, las dos partes tenían previsto reunirse este domingo para discutir la oferta del multimillonario empresario.

Twitter, según esas mismas fuentes, estaba finalizando una estimación del valor de su negocio y podría insistir en ciertas condiciones para aceptar la propuesta de Musk, entre ellas que el comprador cubra las protecciones financieras en caso de que se llegue a un acuerdo y finalmente la operación no se cierra.

Según el WSJ, en los últimos días, Musk se ha reunido en privado con varios importantes accionistas de Twitter para presentarles su propuesta, que habría convencido a varios de ellos.

El considerado hombre más rico del mundo lanzó el pasado 14 de abril una oferta de 43,000 millones de dólares por la compañía, a razón de 54.20 dólares por acción, frente a una cotización actual que está por debajo de los 49 dólares.

La semana pasada, en documentos entregados a reguladores en Estados Unidos, Musk dijo que el dinero vendría de Morgan Stanley y otros bancos, poniendo como garantía su participación en Tesla.

Musk es ya propietario de más de un 9 % de los títulos de Twitter, una red social en la que es muy activo, pero donde denuncia la existencia de problemas de libertad de expresión que, según ha dicho, quiere solventar.

Posterior a eso, a inicios de abril, Musk lanzó un sondeo en Twitter sobre si los usuarios desean el botón. Más de 4 millones de personas votaron.

Tras la encuesta, la empresa confirmó que llevaba un año trabajando en una opción de editar mensajes ya publicados, aunque comenzará a probar esa función en su servicio de pago, Twitter Blue, antes de que llegue a todos los usuarios.

Días después, como el miembro más reciente de la junta directiva y el mayor accionista de Twitter, Musk comenzó a presentar sugerencias de algunos cambios que le gustaría ver en la plataforma.

El también director general de SpaceX dijo que la compañía debería incluir la “paloma de autenticación” como parte de su servicio premium Twitter Blue, que cuesta 2.99 dólares al mes.

Musk también sugirió que Twitter hiciera que las marcas de autentificación de las cuentas de suscriptores premium fueran diferentes de las que se otorgan a las cuentas oficiales de personajes públicos, por ejemplo.

Musk es la persona más acaudalada del mundo, con un valor estimado, según la revista Forbes, de 279,000 millones de dólares. Pero gran parte de su fortuna está atada a acciones de Tesla —posee 17% de la compañía, según FactSet— y de SpaceX, su compañía de viajes espaciales. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero líquido tiene Musk.