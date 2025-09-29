Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empresa de videojuegos Electronic Arts será adquirida por $55,000 millones

Una de las firmas de capital privado que participa en la transacción es dirigida por Jared Kushner, yerno de Donald Trump

29 de septiembre de 2025 - 9:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si la transacción se cierra como se anticipa, terminará la historia de 36 años de EA como una empresa que cotiza en bolsa. (Jae C. Hong)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Electronic Arts, creadores de videojuegos como “Madden NFL” y “The Sims”, será adquirida por $55,000 millones, en la que se considera la compra apalancada más cara de la historia.

RELACIONADAS

Según los términos del acuerdo anunciado el lunes, la firma de capital privado Silver Lake Partners, el fondo soberano de Arabia Saudita PIF y Affinity Partners pagarán a los accionistas de EA $210 por acción. Affinity Partners es una firma de capital privado dirigida por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Se anticipaba el acuerdo, con filtraciones de discusiones que salieron a finales de la semana pasada en un informe de “The Wall Street Journal”. El valor total del acuerdo eclipsa el precio de $32,000 millones pagado para privatizar la empresa de servicios públicos de Texas TXU en 2007.

Si la transacción se cierra como se anticipa, terminará la historia de 36 años de EA como una empresa que cotiza en bolsa que comenzó con sus acciones terminando su primer día de cotización a un precio ajustado por división de 52 centavos.

La oferta pública inicial se produjo siete años después de que EA fuera fundada por el exempleado de Apple William “Trip” Hawkins, quien comenzó a jugar versiones analógicas de béisbol y fútbol hechas por “Strat-O-Matic” cuando era adolescente durante la década de 1960.

