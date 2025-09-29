Empresa de videojuegos Electronic Arts será adquirida por $55,000 millones

Electronic Arts, creadores de videojuegos como “Madden NFL” y “The Sims”, será adquirida por $55,000 millones, en la que se considera la compra apalancada más cara de la historia.

Según los términos del acuerdo anunciado el lunes, la firma de capital privado Silver Lake Partners, el fondo soberano de Arabia Saudita PIF y Affinity Partners pagarán a los accionistas de EA $210 por acción. Affinity Partners es una firma de capital privado dirigida por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Se anticipaba el acuerdo, con filtraciones de discusiones que salieron a finales de la semana pasada en un informe de “The Wall Street Journal”. El valor total del acuerdo eclipsa el precio de $32,000 millones pagado para privatizar la empresa de servicios públicos de Texas TXU en 2007.

Si la transacción se cierra como se anticipa, terminará la historia de 36 años de EA como una empresa que cotiza en bolsa que comenzó con sus acciones terminando su primer día de cotización a un precio ajustado por división de 52 centavos.