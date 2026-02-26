Unas 19 empresas locales especializadas en biociencias recibirán subvenciones de $20,000 por parte de la incubadora de ciencias vivas BioLeap, que les permitirá acelerar el desarrollo de sus respectivos productos y servicios.

Lo lograrán mediante un proyecto gratuito, manejado por la plataforma de emprendimiento e inversiones parallel18 del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) que, además les brindará educación empresarial y mentoría durante 12 semanas.

Durante la tercera generación del programa, los participantes y emprendedores con proyectos validados en este sector, tendrán la oportunidad de estructurar sus negocios, lanzar un prototipo funcional y desarrollar tecnologías patentables con el objetivo de comercializarlas alrededor del mundo.

De acuerdo con la organización sin fines de lucro, algunas de las empresas escogidas son: BeyondBox, Capicú, ClinBiomap, FC Health Hub LLC, Novo Heal, karē Corp, KDL LLC y Minds2CREATE,Inc.

PUBLICIDAD

Igualmente, Protein Dynamic Solutions, Pumpocket, Liberri LLC, QuantumCare LLC, Stream Sampling Kit, TOA LLC, VidaLens, Inc., Wellbyn, y VANTHEON, completan la selección de la Gen. 3 de BioLeap que recibirán la subvención.

Dr. Noe Crespo, director asociado de parallel18 (Suministrada)

Cabe destacar que, estas empresas ofrecen soluciones en industrias como: agricultura sustentable, salud digital, ingeniería, inmunología, biotecnología, terapias farmacéuticas, inteligencia artificial, dispositivos médicos, entre otros.

Según Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del FCTIPR, “en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, estamos orgullosos del impacto que BioLeap continúa teniendo en el emprendimiento local en ciencias de la vida”.

“Esta cohorte representa un impulso estratégico para fortalecer el ecosistema de biociencias y continuar posicionando a la isla como un hub de innovación global”, apuntó.

Mientras que el director ejecutivo de parallel18, Héctor Jirau, señaló que “esta tercera generación, no sólo acelera productos, también reduce el riesgo para inversionistas al fortalecer equipos, estrategia comercial y preparación regulatoria”.

“El mensaje es claro: aquí hay talento, hay oportunidades y estamos construyendo empresas diseñadas para competir y levantar inversión a nivel global”, subrayó.

En cuanto a las empresas seleccionadas, destacó que, “cada participante recibirá una subvención de $20,000 que le permitirá acelerar el desarrollo de sus productos y servicios”.

“Además tendrán la oportunidad de participar del programa educativo intensivo que ofrece el programa por un periodo de 12 semanas, en donde recibirán capacitación empresarial enfocada en las necesidades específicas del sector de biociencias”, manifestó.

“También tendrán mentorías especializadas y asistencia técnica, brindando acceso a expertos de la industria que guiarán a todos los participantes en aspectos técnicos, comerciales y regulatorios”, sostuvo.

PUBLICIDAD

De otra parte, mencionó que, “BioLeap es posible gracias a la subvención Build to Scale de la Administración deDesarrollo Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (EDA, por sus siglas en inglés) que apoya a las organizaciones que promueven el emprendimiento tecnológico, la innovación y que impulsan el crecimiento económico”.