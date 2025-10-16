Opinión
16 de octubre de 2025
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En venta el Hospital de Cabo Rojo, pero no cerrará

El secretario de Salud, Victor Ramos Otero, indicó que la institución busca un nuevo administrador

16 de octubre de 2025 - 2:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, afirmó que no habrá un cierre del Hospital de Cabo Rojo, como trascendió. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero afirmó que no habrá un cierre del Hospital de Cabo Rojo, como trascendió en reportes de prensa.

“Ante las especulaciones que han circulado en las redes sociales sobre un supuesto cierre del Hospital de Cabo Rojo, deseo aclarar que, según ha informado la administración del Sistema Pavía, no habrá cierre de la institución”, dijo en declaraciones escritas.

“El Sistema Pavía nos notificó oficialmente que la facilidad está siendo vendida y que se llevará a cabo un proceso de transición o ‘pase de batón’ hacia un nuevo propietario, asegurando la continuidad de los servicios médicos en la región”, añadió.

Agregó que, en situaciones similares en las que un hospital ha cambiado de mando, “la entidad entrante recluta a más del 95% de los empleados que laboraban, lo cual representa un precedente positivo y una buena noticia para el personal y la comunidad”.

“El Departamento de Salud se mantiene vigilante y en comunicación con ambas partes para garantizar que esta transición se lleve a cabo conforme a la ley y sin afectar el acceso a los servicios de salud ni las condiciones laborales del personal”, dijo el titular de Salud.

“Reafirmo que nuestra prioridad es y seguirá siendo proteger la estabilidad del sistema hospitalario de la isla y velar por el bienestar de las comunidades que dependen de estos servicios esenciales”, sostuvo.

Desde enero, El Nuevo Día informó que Metro Pavía Health System dejaría de operar la sala de emergencia en Cabo Rojo para dar paso a una nueva administración.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
