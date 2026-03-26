¿Es momento de vender mi negocio?

Vender sus activos u operaciones es una de las decisiones más cruciales para cualquier negocio y pudiera ser una alternativa estratégica entre empresarios que buscan capitalizar su inversión, atraer socios o redefinir su rumbo profesional.

Sin embargo, una de las interrogantes más recurrentes y no tan discutidas en el ecosistema empresarial consiste, precisamente en: ¿cuándo es el momento adecuado para vender? La respuesta, según Francisco Uriarte, socio de Connelly Capital y director emérito de la junta de directores de Grupo Guayacán, no responde a una fórmula única, pues depende de variables financieras, estratégicas y personales que deben evaluarse caso a caso.

Uriarte, quien tiene vasta experiencia en la estructuración de transacciones y procesos de transición empresarial, aborda la venta de una empresa en el primer episodio de la tercera temporada de Sala Empresarial, el pódcast de la sección de Negocios de El Nuevo Día.

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Entre los aspectos analizados Uriarte figuran las señales que podrían indicar que ha llegado el momento de considerar una venta, los tipos de negocios más fáciles de colocar en el mercado, así como los pasos que deben seguir los empresarios una vez toman la decisión. También se examina a quién vender, qué tipo de asesoría es necesaria y cuánto tiempo puede tomar completar una transacción de este tipo.

En el episodio, además, se discute la noción de que vender implica necesariamente una salida total del negocio, al tiempo que advierte sobre errores frecuentes que cometen los dueños durante el proceso.