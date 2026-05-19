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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiantes de Automeca podrán realizar trabajos en DACO

La iniciativa surge luego que el secretario de la agencia, Hiram Torres Montalvo, firmara un acuerdo con la institución

19 de mayo de 2026 - 6:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El acuerdo fue suscrito por el secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo, y la principal oficial ejecutiva de Automeca Technical College, Mildred McCormick Méndez. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y Automeca Technical College formalizaron un acuerdo colaborativo dirigido a reforzar los trabajos relacionados a la atención de querellas automotrices y ampliar la capacidad operacional de la agencia en el área automotriz, en todas las regiones de Puerto Rico.

La iniciativa, según se informó en comunicado de prensa, permitirá integrar estudiantes de Automeca a distintas áreas operacionales del DACO como apoyo en procesos administrativos, orientación al consumidor y manejo de asuntos relacionados a querellas automotrices, una de las áreas con mayor volumen de reclamaciones dentro de la agencia.

La alianza tendrá vigencia hasta abril de 2027.

El acuerdo fue suscrito por el secretario del DACO, Hiram J. Torres Montalvo, y la principal oficial ejecutiva de AutomecaTechnical College, Mildred McCormick Méndez. La colaboración permitirá que estudiantes participantes adquieran experiencia práctica supervisada dentro del servicio público.

“Este acuerdo representa una herramienta adicional para continuar fortaleciendo los trabajos del DACO relacionados a las querellas automotrices y reforzar nuestros servicios al consumidor en todas las regiones. Al mismo tiempo, brindamos oportunidades reales de experiencia práctica y aprendizaje a estudiantes que se preparan profesionalmente dentro de esta industria”, expresó Torres Montalvo.

Como parte de la alianza, los estudiantes podrán participar en experiencias supervisadas relacionadas a procesos administrativos, orientación al consumidor, apoyo operacional y seguimiento de asuntos vinculados a la industria automotriz. El acuerdo también permitirá fortalecer la colaboración entre el sector académico y sector público, en iniciativas enfocadas en servicio, cumplimiento y protección al consumidor.

Automeca destacó que esta colaboración permitirá a sus estudiantes desarrollar conocimientos prácticos y experiencias reales dentro de escenarios relacionados al servicio público y la industria automotriz, aportando a su crecimiento profesional y preparación laboral.

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