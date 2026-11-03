ETH Cargo Services amplía sus instalaciones en Carolina con una inversión de $5.1 millones

La empresa ETH Cargo Services inauguró este martes sus nuevas instalaciones en Carolina, con una inversión aproximada de $5.1 millones destinada a ampliar su infraestructura de almacenamiento y logística especializada para las industrias farmacéutica, de biociencias y de dispositivos médicos.

“Detrás de los productos farmacéuticos, hay tratamientos y pacientes que dependen de una logística precisa. Con estas instalaciones ampliamos nuestra capacidad para almacenar, consolidar y coordinar el movimiento de productos bajo las condiciones que requieren. La segunda fase nos permitirá atender un mayor volumen y acompañar el crecimiento de nuestros clientes desde Puerto Rico”, expresó Sascha Herzig, principal oficial ejecutivo de ETH Cargo Services.

La nueva localidad cuenta con espacios secos, áreas de temperatura y ambiente controlado, así como áreas refrigeradas, que permiten atender distintos requisitos de conservación de productos farmacéuticos. Estos ambientes, junto con el control de humedad y los procedimientos de manejo correspondientes, contribuyen a preservar la calidad y estabilidad de los medicamentos durante su almacenamiento y preparación para el transporte.

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En la foto, Carlos José Ríos Pierluisi, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y Sascha Herzig, presidente y CEO de E.T.H. Cargo Services y la gobernadora Jenniffer González. (Ramon "Tonito" Zayas)

El proyecto comprende una primera instalación en operación de 10,248 pies cuadrados, con una inversión realizada de aproximadamente $1.9 millones, y una segunda instalación en construcción de 16,709 pies cuadrados, cuya inversión estimada asciende a $3.2 millones. En conjunto, ambas fases representan una superficie de 26,957 pies cuadrados destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución de la empresa.

Asimismo, explicó que ETH Cargo mantiene un proceso de reclutamiento activo para alcanzar una plantilla de 27 empleados, lo que representa nueve empleos adicionales a los 18 existentes.

En la inauguración, participaron la gobernadora Jenniffer González y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos J. Ríos Pierluisi.

“Contar con infraestructura que garantice el almacenamiento y la distribución adecuada de estos productos es fundamental para apoyar la manufactura, facilitar las exportaciones y fortalecer la competitividad de Puerto Rico en los mercados internacionales. Desde el DDEC, respaldamos este crecimiento con $437,215 en incentivos dirigidos a la adquisición de maquinaria, equipo y creación de empleos”, dijo el titular del DDEC.

En la foto una de las cajas de transporte aéreo de productos farmacéuticos con control de temperatura. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ríos Pierluisi señaló que la ampliación de estas instalaciones permitirá fortalecer el manejo de inventarios, la consolidación de embarques y la coordinación de despachos bajo las condiciones específicas que requiere cada producto. Esta infraestructura también contribuye a reducir el riesgo de pérdidas por variaciones de temperatura y preservar la cadena de frío de los productos refrigerados, aspectos esenciales para la eficiencia de las operaciones de fabricantes y distribuidores.

De igual manera, la ubicación estratégica de ETH Cargo en Carolina facilita el acceso al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al puerto de San Juan y a las principales vías del área metropolitana, favoreciendo la coordinación logística y reduciendo los tiempos de traslado y exposición de productos sensibles.

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“Detrás de cada medicamento hay un paciente que necesita recibirlo a tiempo y en las condiciones adecuadas. Fortalecer la infraestructura que permite conservar y movilizar esos productos es una inversión en nuestra economía y en la salud de las personas. Esta expansión de ETH Cargo respalda a una industria esencial para Puerto Rico y fortalece un eslabón de la cadena que hace posible que tratamientos que pueden salvar vidas lleguen a quienes los necesitan”, consideró González Colón.