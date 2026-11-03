ETH Cargo Services amplía sus instalaciones en Carolina con una inversión de $5.1 millones
La empresa de logística farmacéutica proyecta aumentar su plantilla de 18 a 27 empleados
3 de noviembre de 2026 - 7:31 PM
3 de noviembre de 2026 - 7:31 PM
La empresa ETH Cargo Services inauguró este martes sus nuevas instalaciones en Carolina, con una inversión aproximada de $5.1 millones destinada a ampliar su infraestructura de almacenamiento y logística especializada para las industrias farmacéutica, de biociencias y de dispositivos médicos.
“Detrás de los productos farmacéuticos, hay tratamientos y pacientes que dependen de una logística precisa. Con estas instalaciones ampliamos nuestra capacidad para almacenar, consolidar y coordinar el movimiento de productos bajo las condiciones que requieren. La segunda fase nos permitirá atender un mayor volumen y acompañar el crecimiento de nuestros clientes desde Puerto Rico”, expresó Sascha Herzig, principal oficial ejecutivo de ETH Cargo Services.
La nueva localidad cuenta con espacios secos, áreas de temperatura y ambiente controlado, así como áreas refrigeradas, que permiten atender distintos requisitos de conservación de productos farmacéuticos. Estos ambientes, junto con el control de humedad y los procedimientos de manejo correspondientes, contribuyen a preservar la calidad y estabilidad de los medicamentos durante su almacenamiento y preparación para el transporte.
El proyecto comprende una primera instalación en operación de 10,248 pies cuadrados, con una inversión realizada de aproximadamente $1.9 millones, y una segunda instalación en construcción de 16,709 pies cuadrados, cuya inversión estimada asciende a $3.2 millones. En conjunto, ambas fases representan una superficie de 26,957 pies cuadrados destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento y distribución de la empresa.
Asimismo, explicó que ETH Cargo mantiene un proceso de reclutamiento activo para alcanzar una plantilla de 27 empleados, lo que representa nueve empleos adicionales a los 18 existentes.
En la inauguración, participaron la gobernadora Jenniffer González y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos J. Ríos Pierluisi.
“Contar con infraestructura que garantice el almacenamiento y la distribución adecuada de estos productos es fundamental para apoyar la manufactura, facilitar las exportaciones y fortalecer la competitividad de Puerto Rico en los mercados internacionales. Desde el DDEC, respaldamos este crecimiento con $437,215 en incentivos dirigidos a la adquisición de maquinaria, equipo y creación de empleos”, dijo el titular del DDEC.
Ríos Pierluisi señaló que la ampliación de estas instalaciones permitirá fortalecer el manejo de inventarios, la consolidación de embarques y la coordinación de despachos bajo las condiciones específicas que requiere cada producto. Esta infraestructura también contribuye a reducir el riesgo de pérdidas por variaciones de temperatura y preservar la cadena de frío de los productos refrigerados, aspectos esenciales para la eficiencia de las operaciones de fabricantes y distribuidores.
De igual manera, la ubicación estratégica de ETH Cargo en Carolina facilita el acceso al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al puerto de San Juan y a las principales vías del área metropolitana, favoreciendo la coordinación logística y reduciendo los tiempos de traslado y exposición de productos sensibles.
“Detrás de cada medicamento hay un paciente que necesita recibirlo a tiempo y en las condiciones adecuadas. Fortalecer la infraestructura que permite conservar y movilizar esos productos es una inversión en nuestra economía y en la salud de las personas. Esta expansión de ETH Cargo respalda a una industria esencial para Puerto Rico y fortalece un eslabón de la cadena que hace posible que tratamientos que pueden salvar vidas lleguen a quienes los necesitan”, consideró González Colón.
Fundada en 2001, ETH Cargo Services lleva 25 años en Puerto Rico brindando servicios de logística de transporte aéreo y marítimo, almacenamiento, distribución, despacho de aduanas, control de inventario y consultoría logística. Además, exporta servicios y coordina movimientos de carga entre mercados extranjeros, conectando a sus clientes con las cadenas de suministro internacionales.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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