Exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company regresará a Puerto Rico
Duncan Wardle participará de la segunda edición Mentes IN, convocada por la organización INprende
28 de enero de 2026 - 10:00 AM
28 de enero de 2026 - 10:00 AM
El exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company, Duncan Wardle, regresará a Puerto Rico para compartir sus conocimientos y experiencias en un evento que pretende elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.
Se trata de la segunda edición Mentes IN, convocada por la organización INprende para el viernes, 13 de febrero, en la sala IMAX de Montehiedra, en donde Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, brindará un máster class exclusivo.
Allí, los participantes podrán explorar herramientas y metodología utilizadas por algunas organizaciones y universidades más influyentes del planeta, mediante la transformación de la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”.
Esto con el objetivo de fomentar la creatividad, desbloquear ideas y diseñar soluciones innovadoras, a través de una experiencia práctica e inmersiva, desarrollada para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.
De acuerdo con Alessandra Correa, fundadora de INprende, “Puerto Rico no carece de talento para innovar; carece de espacios que reten a sus líderes y profesionales a salir del piloto automático”.
“Por eso, expertos globales como Duncan Wardle son claves para elevar la conversación, retar viejos paradigmas y brindar herramientas y estrategias que nos permitan llevar la innovación a la acción”, apuntó.
Según Correa, “la iniciativa creada y producida por INprende, busca fortalecer la capacidad creativa e innovadora de Puerto Rico y, contribuir a elevar su competitividad, en un contexto global cada vez más dinámico y retador”.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: