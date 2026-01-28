Exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company regresará a Puerto Rico

El exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company, Duncan Wardle, regresará a Puerto Rico para compartir sus conocimientos y experiencias en un evento que pretende elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.

Se trata de la segunda edición Mentes IN, convocada por la organización INprende para el viernes, 13 de febrero, en la sala IMAX de Montehiedra, en donde Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, brindará un máster class exclusivo.

Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, transformará la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”. (Suministrada)

Allí, los participantes podrán explorar herramientas y metodología utilizadas por algunas organizaciones y universidades más influyentes del planeta, mediante la transformación de la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”.

Esto con el objetivo de fomentar la creatividad, desbloquear ideas y diseñar soluciones innovadoras, a través de una experiencia práctica e inmersiva, desarrollada para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.

El evento educativo está diseñado para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales. (Suministrada)

De acuerdo con Alessandra Correa, fundadora de INprende, “Puerto Rico no carece de talento para innovar; carece de espacios que reten a sus líderes y profesionales a salir del piloto automático”.

“Por eso, expertos globales como Duncan Wardle son claves para elevar la conversación, retar viejos paradigmas y brindar herramientas y estrategias que nos permitan llevar la innovación a la acción”, apuntó.