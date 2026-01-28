Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company regresará a Puerto Rico

Duncan Wardle participará de la segunda edición Mentes IN, convocada por la organización INprende

28 de enero de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, transformará la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

El exvicepresidente de Innovación y Creatividad de The Walt Disney Company, Duncan Wardle, regresará a Puerto Rico para compartir sus conocimientos y experiencias en un evento que pretende elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.

Se trata de la segunda edición Mentes IN, convocada por la organización INprende para el viernes, 13 de febrero, en la sala IMAX de Montehiedra, en donde Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, brindará un máster class exclusivo.

Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, transformará la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”.
Wardle, considerado una de las voces de mayor prestigio a nivel mundial en creatividad e innovación, transformará la sala de cine "en un laboratorio creativo en pantalla grande". (Suministrada)

Allí, los participantes podrán explorar herramientas y metodología utilizadas por algunas organizaciones y universidades más influyentes del planeta, mediante la transformación de la sala de cine “en un laboratorio creativo en pantalla grande”.

Esto con el objetivo de fomentar la creatividad, desbloquear ideas y diseñar soluciones innovadoras, a través de una experiencia práctica e inmersiva, desarrollada para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.

El evento educativo está diseñado para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales.
El evento educativo está diseñado para elevar el potencial creativo de líderes y profesionales. (Suministrada)

De acuerdo con Alessandra Correa, fundadora de INprende, “Puerto Rico no carece de talento para innovar; carece de espacios que reten a sus líderes y profesionales a salir del piloto automático”.

“Por eso, expertos globales como Duncan Wardle son claves para elevar la conversación, retar viejos paradigmas y brindar herramientas y estrategias que nos permitan llevar la innovación a la acción”, apuntó.

Según Correa, “la iniciativa creada y producida por INprende, busca fortalecer la capacidad creativa e innovadora de Puerto Rico y, contribuir a elevar su competitividad, en un contexto global cada vez más dinámico y retador”.

