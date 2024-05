Fallece el expresidente de la cadena Nordstrom

Tras más de 50 años de estar cotizando en la Bolsa, la empresa busca desde hace años salirse del parqué. Sus intentos para conseguir un socio que les ayude a recuperar el control no han tenido éxito hasta ahora.

Una de las tiendas Nordstrom llegó a Puerto Rico como tienda ancla de The Mall of San Juan en marzo de 2015 cuando el centro comercial de tiendas de lujo abrió sus puertas. No obstante, tras el paso del huracán María estuvo cerrado varios meses. Reabrió sus puertas en noviembre de 2018 y finalmente se fue de la isla en 2020, tras la llegada de la pandemia del COVID-19.