Farmacias Caridad integra a Pharmamax a su cadena

Farmacias Caridad completó el proceso de integración de las nueve farmacias Pharmamax bajo su marca, con lo que ahora suman 50 las farmacias Caridad en Puerto Rico.

Las Pharmamax estaban en el área oeste, y pertenecían también a los dueños de Caridad. Hasta la fecha ambas cadenas se habían mantenido con sus respectivos nombres.

Víctor Curet, vicepresidente de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de Farmacia Caridad, indicó mediante comunicado de prensa que como parte de esta integración, todas las farmacias ya lucen la nueva rotulación e imagen de Farmacia Caridad.

Señaló el ejecutivo que el equipo de trabajo de las antiguas Pharmamax continúa laborando como de costumbre, y no se prevé ningún otro cambio.

“En el área de recetario, no habrá interrupciones ni cambios en el manejo de recetas o expedientes del paciente. Los clientes pueden continuar con total tranquilidad recibiendo sus servicios, con la confianza de que todo continúa igual y en manos del mismo personal que los atiende día a día”, expresó Curet.

“Con esta integración, alcanzamos un nuevo hito en nuestra historia. Hoy podemos decir que las 50 farmacias que forman parte de nuestra red comparten un mismo nombre, una misma visión y un mismo compromiso con la salud de Puerto Rico. Este cambio reafirma nuestra promesa de estar más cerca de nuestras comunidades, ofreciendo un servicio confiable, accesible y con el calor humano que nos distingue”, sostuvo el vicepresidente de Mercadeo.

Orígenes de Pharmamax y Caridad

Farmacias Caridad fue fundada en 1981 por la familia Yassin. El primer establecimiento abrió en el centro comercial Plaza del Carmen Mall en Caguas.

La cadena adquirió varias farmacias cuando cerró la otrora cadena El Amal y aprovechó para expandir su presencia. El Amal era propiedad de Saleh Yassin, un pariente del fundador de Caridad. Bajo los Yassin, Caridad llegó a tener 14 tiendas.

En septiembre de 2022, un grupo de inversionistas locales adquirió a Farmacias Caridad. Al frente del grupo está Gilberto Del Valle Martínez, quien es contador público autorizado (CPA). A principios de ese mismo año, el grupo hizo lo propio con la cadena Pharmamax.

Pharmamax era propiedad del CPA Valentín Alonso, quien abrió la primera farmacia en el 2008 en Lajas. En el 2022, Alonso le vendió la cadena a los actuales dueños de farmacias Caridad. Las nueve farmacias están en municipios del área oeste, entre ellos Lajas, Mayagüez, Cabo Rojo, San Sebastián y San Germán.

En 2024 Farmacias Caridad, a través de su empresa matriz Caribe Pharmacy Holdings, compró las 22 CVS que operaban en Puerto Rico. La adquisición incluyó a los 650 empleados que laboraban con la cadena estadounidense en la isla.