15 de septiembre de 2025
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Forbes nomina a puertorriqueño a su Sustainability Leaders List 2025

El prestigioso reconocimiento destaca a 50 de las personas más inspiradoras en la lucha de la sustentabilidad a nivel mundial

15 de septiembre de 2025 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Ortiz, director de Solar United Neighbors (SUN), fue nominado al Forbes Sustainability Leaders List 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El puertorriqueño David Ortiz, director de Solar United Neighbors (SUN), fue nominado al Forbes Sustainability Leaders List 2025, un prestigioso reconocimiento que destaca a 50 de las personas más inspiradoras en la lucha de la sustentabilidad a nivel mundial.

“Esta nominación representa no solo un reconocimiento personal, sino también un triunfo para las comunidades de Puerto Rico que han impulsado la energía solar como herramienta de justicia social y ambiental. Este honor pertenece a la gente que ha creído en la energía solar como un derecho, no como un privilegio. Puerto Rico tiene un enorme potencial de liderar con soluciones sostenibles, y esta nominación es una muestra de que el mundo nos está mirando”, expresó Ortiz en declaraciones escritas,

La lista, creada por la revista Forbes en 2024, busca resaltar líderes de distintos sectores —ciencia, política, activismo, innovación y comunidad— que estén implementando soluciones reales para enfrentar la crisis climática. Entre los criterios de selección se incluyen la innovación, el impacto tangible y la capacidad de generar cambios duraderos en beneficio de las comunidades y del planeta.

Ortiz detalló en comunicado de prensa que, Forbes le informó, que, tras meses de investigación y cientos de nominaciones recibidas, su nombre surgió como uno de los candidatos más fuertes para la edición de este año.

“Solar United Neighbors (SUN) ha desempeñado en Puerto Rico un rol clave tras el paso de huracanes y eventos climáticos extremos, acompañando a comunidades que buscan resiliencia energética. A través de compras colectivas solares, educación comunitaria y dos centros de autogestión y resiliencia, SUN ha promovido que familias y comunidades enteras puedan producir su propia energía limpia, reduciendo costos, aumentando la seguridad energética y fortaleciendo la independencia frente a un sistema eléctrico centralizado y vulnerable”, destacó.

“Que me hayan incluido como finalista en tan prestigiosa lista de Forbes refleja la relevancia internacional de las luchas ambientales que hacemos en Puerto Rico y su conexión con los desafíos globales de sostenibilidad”, puntualizó.

La versión 2025 del Forbes Sustainability Leaders List será publicada el próximo 18 de septiembre.

Tags
Forbes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
