Fortinet reconoce a Claro con el premio Proyecto Insignia 2025
El premio fue otorgado como resultado del proyecto Internet Seguro y Filtrado de Contenido para el Departamento de Educación de Puerto Rico
11 de febrero de 2026 - 11:00 AM
Claro Puerto Rico fue reconocida por Fortinet, empresa líder global en ciberseguridad, con el premio Proyecto Insignia 2025, un galardón que distingue el proyecto de seguridad digital más destacado del año a nivel regional.
Según indicó la empresa en comunicado de prensa, el premio fue otorgado como resultado del proyecto Internet Seguro y Filtrado de Contenido para el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, una iniciativa que Claro Empresas ha desarrollado y fortalecido durante más de cinco años, incorporando este último año nuevos y avanzados servicios de seguridad cibernética.
“Como parte de este proyecto, proveemos enlaces de alta capacidad, conectividad a internet segura y servicios de filtrado de contenido a más de 900 escuelas y oficinas administrativas del Departamento de Educación en toda la isla. La solución cumple estrictamente con regulaciones federales, incluyendo la Children’s Internet Protection Act (CIPA)”, informó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico.
En términos de seguridad, el servicio incluye capacidades avanzadas como Firewall, Antivirus, Intrusion Prevention, Spam Filtering, Content Filtering y Advanced Malware Protection Service, apoyadas por soluciones tecnológicas de Fortinet, entre ellas FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiMonitor y FortiSwitches.
La empresa explicó que este proyecto impacta directamente a estudiantes, maestros y personal administrativo, permitiéndoles navegar por internet de forma segura y confiable, mientras se minimizan los riesgos de ataques cibernéticos. Además, garantiza el bloqueo de contenido inapropiado para menores, como material obsceno o pornográfico, asegurando un entorno digital protegido y alineado con los estándares federales.
El premio Proyecto Insignia 2025 reafirma el compromiso de Claro Puerto Rico con la educación, la innovación tecnológica y la seguridad digital, así como su capacidad para desarrollar soluciones de gran escala que benefician a niños y adultos.
