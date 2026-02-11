Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:47 PM
S&P 500
6916.82
-0.36%
·
Dow Jones
50033.28
-0.31%
·
Nasdaq
22927.27
-0.76%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fortinet reconoce a Claro con el premio Proyecto Insignia 2025

El premio fue otorgado como resultado del proyecto Internet Seguro y Filtrado de Contenido para el Departamento de Educación de Puerto Rico

11 de febrero de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al centro, Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro Puerto Rico, mientras recibe el premio Proyecto Insignia 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Claro Puerto Rico fue reconocida por Fortinet, empresa líder global en ciberseguridad, con el premio Proyecto Insignia 2025, un galardón que distingue el proyecto de seguridad digital más destacado del año a nivel regional.

Según indicó la empresa en comunicado de prensa, el premio fue otorgado como resultado del proyecto Internet Seguro y Filtrado de Contenido para el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, una iniciativa que Claro Empresas ha desarrollado y fortalecido durante más de cinco años, incorporando este último año nuevos y avanzados servicios de seguridad cibernética.

“Como parte de este proyecto, proveemos enlaces de alta capacidad, conectividad a internet segura y servicios de filtrado de contenido a más de 900 escuelas y oficinas administrativas del Departamento de Educación en toda la isla. La solución cumple estrictamente con regulaciones federales, incluyendo la Children’s Internet Protection Act (CIPA)”, informó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico.

En términos de seguridad, el servicio incluye capacidades avanzadas como Firewall, Antivirus, Intrusion Prevention, Spam Filtering, Content Filtering y Advanced Malware Protection Service, apoyadas por soluciones tecnológicas de Fortinet, entre ellas FortiGate, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiMonitor y FortiSwitches.

La empresa explicó que este proyecto impacta directamente a estudiantes, maestros y personal administrativo, permitiéndoles navegar por internet de forma segura y confiable, mientras se minimizan los riesgos de ataques cibernéticos. Además, garantiza el bloqueo de contenido inapropiado para menores, como material obsceno o pornográfico, asegurando un entorno digital protegido y alineado con los estándares federales.

El premio Proyecto Insignia 2025 reafirma el compromiso de Claro Puerto Rico con la educación, la innovación tecnológica y la seguridad digital, así como su capacidad para desarrollar soluciones de gran escala que benefician a niños y adultos.

Tags
Claro
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: