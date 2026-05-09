Fortinet revela aumento del cibercrimen impulsado por inteligencia artificial
Además, su Reporte sobre el Panorama de Amenazas 2026 reporta un alza de 389% en víctimas de “ransomware”
9 de mayo de 2026 - 11:10 PM
9 de mayo de 2026 - 11:10 PM
En Puerto Rico se reportaron 386.6 millones de intentos de ciberataques en 2025, con 85 millones de escaneos activos, reveló la empresa de ciberseguridad Fortinet en su Reporte sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs.
Basado en la telemetría global de la compañía, el informe analiza las principales tendencias observadas durante 2025, incluyendo cómo evolucionan las tácticas de los ciberdelincuentes y cómo impactan a organizaciones y usuarios.
El reporte concluye que el cibercrimen ha dejado de operar como campañas aisladas para convertirse en un sistema organizado, con actores que ejecutan ataques de principio a fin de forma cada vez más automatizada.
Tan solo en Latinoamérica, se registraron 843,300 millones de intentos de ciberataques en 2025, con Brasil, México y Colombia entre los países más afectados.
“El cibercrimen es una de las amenazas más extendidas y costosas a nivel global. Nuestro reporte evidencia cómo los atacantes están utilizando la inteligencia artificial para ejecutar ataques más sofisticados y efectivos”, afirmó Derek Manky, vicepresidente global de FortiGuard Labs. “Ante este escenario, las organizaciones deben evolucionar hacia modelos de defensa más automatizados y apoyados en IA para responder con la misma velocidad”.
El informe también destaca que los grupos de amenazas están adoptando modelos similares a los de empresas, utilizando herramientas y servicios disponibles en la dark web para escalar sus operaciones.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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