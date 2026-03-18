Franquicia de Fatburger & Buffalo’s Express se acoge a la quiebra en Puerto Rico

Conceptos Restaurants LLC, dueño de la franquicia de Fatburger & Buffalo’s Express en Puerto Rico, se acogió al Capítulo 7 de liquidación de la Ley de Quiebras federal, tras acumular acreencias por sobre $2.3 millones, reportó el Boletín de Puerto Rico.

La radicación de la bancarrota se produce luego de que Fatburger & Buffalo’s Express cesaron operaciones en Plaza Carolina el 15 de febrero pasado, supo El Nuevo Día. El restaurante inició operaciones en octubre de 2024.

Simon Property Group, propietario del mencionado centro comercial, figura como el principal acreedor de la entidad, con una deuda de $1.6 millones.

El franquiciado también adeuda $567,000 a la firma de bienes raíces JLL y sobre $74,000 al Departamento de Hacienda.

El listado de acreedores, además, incluye a distribuidoras como Méndez & Co. y José Santiago, así como FAT Brands, la empresa matriz de los restaurantes Fatburger & Buffalo’s Express.

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A inicios de este año, FAT Brands también se acogió al Capítulo 11 de reorganización de la Ley de Quiebras federal al registrar una deuda que supera los $1,300 millones.

Tan reciente como esta semana, medios especializados reportaron que FAT Brands está buscando un comprador como parte del proceso de reorganización.

Además de Fatburguer, FAT Brands es dueña de cadenas como Johnny Rockets y Twin Peaks.

En 2024, Brian de León, representante de SC Group, entidad detrás de Conceptos Restaurants LLC, indicó que el plan de la empresa era abrir 10 locales de Fatburger & Buffalo’s Express en Puerto Rico.

“Esto era un concepto que hacía falta y son los mejores en el mercado”, expresó en ese momento León.

Mientras, Taylor Wiederhorn, director de desarrollo de FAT Brands, relató que el proceso para iniciar operaciones en Puerto Rico fue “un proceso largo”.