Fuerte apuesta de Claro a la nueva cepa de Samsung Galaxy S26

En conjunto con el gigante tecnológico Samsung, la proveedora de telecomunicaciones Claro celebró este martes la llegada a Puerto Rico de la nueva serie de teléfonos inteligentes Galaxy S26.

“Samsung siempre ha apostado a Claro como socio estratégico”, afirmó Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro, en un aparte con El Nuevo Día durante el lanzamiento celebrado en un hotel de la capital. “Apostamos a lo que quiera el cliente, y la tecnología y la innovación son lo que está buscando la gente”.

Compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra, la nueva línea Galaxy apuesta a la integración de inteligencia artificial (IA) más ágil, profunda y útil hasta la fecha, aseguró Gabriela Sanabria, gerente de cuenta de Samsung para Claro.

Sanabria contextualizó que la compañía surcoreana ha integrado la IA desde la serie S24. Por ello, explicó que Galaxy S26 ya es la “tercera generación” con Galaxy AI y la primera que cuenta con la asistencia de multiagentes de IA, que hasta el momento incluyen Bixby de Samsung, Gemini de Google y Perplexity.

A su vez, recalcó que Samsung innova en esta ocasión con el Privacy Display, que permite esconder de ojos ajenos el contenido en la pantalla e incluso programarse para que se active únicamente cuando aparezcan notificaciones de ciertas aplicaciones.

Con ello, aún cuando se esté interactuando con el teléfono, otras personas no podrán ver desde sus ángulos las notificaciones que el usuario quiera mantener privadas, como pueden ser las ligadas a sus aplicaciones de banca o inversiones.

“Somos los primeros en el mundo en traer esta tecnología”, puntualizó Sanabria sobre Privacy Display, disponible únicamente en el modelo Ultra.

A su vez, Ortiz de Montellano indicó que ese modelo, que se destaca por tener pantalla más grande, el chip más potente y más opciones de lentes en sus sistema de cámaras, “es el más vendido en Claro”.

“La gente quiere las pantallas más grandes”, acotó el ejecutivo.

Ortiz de Montellano confirmó que, desde el lanzamiento mundial del S26, realizado el 25 de febrero, Claro ha registrado un sólido interés en moverse a la nueva serie, que llega a las tiendas este miércoles. Atribuyó la acogida inmediata a que, entre los usuarios de Android, es sabido que “Samsung es muy innovador”.

Más sobre los nuevos equipos

La presentación de los modelos estuvo a cargo de Francisco “Hambo” López, quien demostró la efectividad del Privacy Display, así como la nueva herramienta “Super Steady”, que lleva la estabilización de videos a otro nivel.

Ahora, al activar este modo, se fija el horizonte a tal punto que, aunque el usuario gire completamente el dispositivo mientras graba, el video se mantiene estable como si no lo hubiese hecho. Pero esta opción no suprime tomas creativas, porque se puede desactivar.

Al abundar sobre el ecosistema de herramientas que Samsung ofrece dentro de los dispositivos, Hambo destacó Creative Studio, que permite generar caricaturas en formato 3D con tan solo describir lo que se desea.

También demostró cómo, con IA generativa, la línea Galaxy permite ajustar fotos hasta el límite de la imaginación del usuario. Se pueden cambiar fondos, agregar o borrar objetos y hasta ponerle otra vestimenta a las personas en una imagen.

“No tienes que bajar aplicaciones adicionales. Con Samsung Galaxy AI seguimos innovando dentro del mismo ecosistema”, agregó.

Respecto a las consideraciones de privacidad, Hambo puntualizó que el usuario puede escoger que sus actividades de IA se realicen de forma interna e indicarle al sistema que no se nutra de información en internet ni la saque fuera del dispositivo, si así lo desea.

Como es estándar en las líneas Galaxy previas, los S26 cuentan con la plataforma de seguridad multicapa de Samsung, Knox, que permite blindar internamente la información del usuario.

En cuanto a las motivaciones de Samsung para escalar su integración con IA, Hambo aseguró que se trató de una decisión impulsada por las preferencias de los usuarios.