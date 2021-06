Orlando Bravo, fundador y socio gerente de la firma de capital privado Thoma Bravo, anunció hoy una donación de $250,000 de parte de la Bravo Family Foundation al fondo Support Surfside, que tiene como fin para brindar alivio a los afectados por el colapso del edificio residencial Champlain Towers South en Surfside en Miami.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el alcalde de Surfside, Charles Burkett, estuvieron hoy en el Surfside Community Center para aceptar la donación de la Bravo Family Foundation que apoyará los gastos de vivienda temporal para las familias desplazadas, indicó la Fundación a través de un comunicado. Esta donación se suma a los $750,000 que la comunidad del sur de la Florida ya ha recaudado para Surfside, lo que eleva la cantidad total recaudada hasta ahora a más de $1,000,000.

“La Fundación de la Familia Bravo tiene el honor de llenar un vacío de necesidad en la tragedia de Surfside, antes de que se establezca el seguro a largo plazo y la asistencia del gobierno”, dijo Bravo. “Nuestra fundación comprende las necesidades inmediatas que surgen de tragedias como Surfside y queremos ayudar a estas familias a reconstruir sus vidas. Alentamos a otros líderes empresariales, filántropos y socios de la comunidad a unirse al esfuerzo para ayudar a las víctimas de este horrible y triste evento“, exhortó el empresario.

En Surfside, continuaban este domingo los esfuerzos de rescate y la búsqueda de más de 150 personas desaparecidas. Al momento de esta publicación, las autoridades habían confirmado nueve muertos.

Con la donación, la Bravo Family Foundation reiteró sus disposición para asistir y apoyar los esfuerzos de ayuda ante desastres. La entidad recordó que inmediatamente después del huracán María, con una donación de $10,000,000, brindó ayuda fundamental a áreas aisladas a lo largo de la costa oeste de Puerto Rico y comprometió fondos para la recuperación a largo plazo de la isla.

El comunicado sostiene que el personal de Thoma Bravo en Miami seguirá participando en los esfuerzos de Surfside y que esta donación es el inicio del apoyo que Orlando Bravo, la Fundación de la Familia Bravo y Thoma Bravo brindarán a varias causas comunitarias del área de Miami.

“Aparte de los constantes esfuerzos de búsqueda y rescate, es crucial asegurarse de que los residentes desplazados por esta horrible tragedia tengan un lugar inmediato para quedarse y es igualmente importante que todos tengan acceso adecuado a la asesoría que necesitan”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez. “Quiero agradecer a Orlando Bravo, quien es un nuevo miembro de esta comunidad, por dar un paso adelante y hacer una contribución tan generosa a estos esfuerzos. Es gracias a personas como él que estamos unidos para ayudarnos unos a otros“, mencionó el alcalde.

✉ Email Amigos y familiares levantaron un memorial improvisado con fotografías de las personas que aún no han sido localizadas y que se creen pueden estar entre los escombros del condominio Champlain Towers South. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

El viernes por la noche, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó que no han rescatado a nadie más, el número de muertes se mantiene en cuatro y la cifra de desaparecidos en 159 (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

Hasta ahora, 127 personas han sido localizadas (no necesariamente rescatadas en la escena). (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

En la foto, memorial improvisado cercano a la escena donde las familias han puesto fotos de sus desaparecidos. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

Levine Cava, advirtió que la misión de búsqueda y rescate se tornó peligrosa debido a los fuegos que se han suscitado debajo de los escombros que quedaron tras el colapso parcial de la estructura. En la foto, fotos de los desaparecidos. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

En la foto, la alcaldesa de Miami, Daniella Levine, llega hasta un memorial improvisado cercano a la escena donde las familias han puesto fotos de sus desaparecidos. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

Personas llegan hasta los alrededores del edificio Champlain Towers South, el 25 de junio de 2021. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

En la foto, ataúdes listos en el centro de respuesta. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

La cifra al momento y desde temprano en la mañana es de 4 muertos y 159 desaparecidos. Al menos seis boricuas están entre las personas que aún no han sido localizadas. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

En la foto, voluntarios llevan comida y bebida a primeros respondedores. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

“La buena noticia es que tenemos a los mejores bomberos y rescatistas del mundo que saben como lidiar con una situación como esta. Si ellos tienen esperanzas, nosotros también”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

El Condominio Champlain Towers South colapsó parcialmente alrededor de la 1:30 a.m. del jueves, lo que provocó una fuerte movilización de las autoridades en la ciudad de Surfside en el condado de Miami-Dade, al sur del estado de Florida. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

Así quedó el edificio. (Fernando Medina/Especial El Nuevo Día)

Por su parte, Steve Stowe, quien es vicepresidente y director ejecutivo del Fondo Benéfico Miami HEAT, manifestó que “estos son los momentos en los que una comunidad tiene que unirse, levantarse y ayudar. Gracias a Orlando Bravo y la Bravo Family Foundation por unirse a la familia Miami HEAT y otros socios locales para ayudar a nuestra querida comunidad“. El fondo Support Surfside fue creado por The Miami HEAT y Miami HEAT Charitable Fund, The Miami Foundation, The Coral Gables Community Foundation, The Key Biscayne Community Foundation y otros socios.

Bravo, quien se mudó a Miami a finales del 2020, fundó la Fundación Familia Bravo a partir de una misión humanitaria para brindar ayuda a las familias en Puerto Rico después del huracán María. Sus acciones humanitarias finalmente involucraron el desarrollo de un modelo de cadena de suministro que aseguró que los equipos y suministros se entregaran a los residentes más necesitados. Bravo y su equipo desplegaron operaciones de carga aérea y marítima para transportar suministros a Puerto Rico, lee el comunicado.