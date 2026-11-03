Grupo Ferré Rangel nombra a Shaneiliz Mejías como la nueva COO

El Grupo Ferré Rangel anunció este martes el nombramiento de Shaneiliz Mejías para ocupar el cargo de Chief Operating Officer (COO), en el marco de una reorganización de su equipo ejecutivo que responde a la nueva etapa de la empresa, ahora 100% digital.

Desde su nuevo cargo, Mejías tendrá a su cargo la operación de GFR Media, LinkActiv, APlus y los departamentos de Legal y People (Recursos Humanos), y liderará las operaciones del conglomerado.

“Shaneiliz ha demostrado su capacidad para liderar transformaciones complejas, como la que nos convirtió en una organización 100% digital. En esta nueva etapa, su experiencia será clave para convertir nuestras prioridades en ejecución, con disciplina, claridad y un firme compromiso con los resultados”, expresó María Luisa Ferré Rangel, presidenta y CEO del Grupo Ferré Rangel.

La nueva estructura busca fortalecer la disciplina operacional, la gobernanza y la claridad en los objetivos de cada negocio, explicó la empresa. Entre sus prioridades figuran continuar la transformación digital de GFR Media; modernizar la operación de LinkActiv, con foco en Puerto Rico y Colombia, para crecer con mayor rentabilidad; y definir el próximo nivel de crecimiento de APlus mediante el desarrollo de nuevas unidades de negocio.

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Mejías cuenta con una amplia trayectoria en Recursos Humanos y Operaciones en compañías multinacionales Fortune 500. En General Electric y ABB se desempeñó como Sr. HR Manager para Latinoamérica, Puerto Rico y Estados Unidos, donde dirigió las áreas de beneficios, compensación y operaciones.

Mejías también cuenta con experiencia en juntas directivas. Fue miembro de la Junta de General Electric Puerto Rico, donde supervisó inversiones en Estados Unidos y otros países, y presidió la Junta de Total Rewards, a cargo de las estrategias de compensación y beneficios de una organización con más de 30,000 empleados. Su peritaje incluye la gestión de riesgos laborales, el cumplimiento regulatorio, las fusiones y adquisiciones y la gestión del cambio.

Posee un bachillerato y una maestría en Recursos Humanos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y estudios en Recursos Humanos Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Además, completó los programas de educación ejecutiva Chief Human Resources Officer y Future of Work: Leading the Modern Workplace de The Wharton School.