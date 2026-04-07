Grupo Guayacán abre convocatoria para competencia de negocios

Con una nueva estructura de participación que ampliaría su alcance geográfico a otras regiones de la isla, el Grupo Guayacán se apresta a iniciar su próxima edición de la competencia de negocios EnterPRize 2026, cuya convocatoria estará disponible hasta el 18 de mayo.

Esto con el objetivo de ofrecer mayor acceso a herramientas de emprendimiento a empresas emergentes, mediante sesiones abiertas al público que llegarán a Mayagüez, Arecibo, Ponce y San Juan.

Según la gerente del programa EnterPRize, Gabriela Delgado, “la actualización del programa se realizó con el insumo de exalumnos, potenciales participantes y líderes de la industria y, con el beneficio de dos décadas de impacto”.

“De ese proceso, vimos el interés en ampliar la accesibilidad en términos geográficos y de formatos, actualizar el currículo en temas como inteligencia artificial, tecnología y finanzas y, crear oportunidades adicionales de vinculación y colaboración”, sostuvo.

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Igualmente, aseguró que, “vamos a llegar a más empresarios que estén listos para competir y dispuestos a aprender durante el proceso”.

“Como parte de la actualización, la convocatoria incluye una serie de talleres que se ofrecerán previo a la selección final de participantes. Las sesiones serán abiertas al público para que todos los empresarios interesados reciban contenido del programa y demuestren su interés en la competencia”, manifestó.

Los próximos talleres “abiertos a empresarios”, dijo, serán el viernes, 24 de abril en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y, el viernes, 1 de mayo en el Healthcare Innovation Center Conference and Business Hub, en Ponce.

Por su parte, Laura Cantero, directora ejecutiva del Grupo Guayacán, estableció que, “EnterPRize es una pieza clave en la trayectoria de Guayacán, que este año celebra su 30 aniversario, fomentando el ingenio y la creatividad de nuestros empresarios”.

“La competencia es solo una de varias estrategias que utilizamos para promover el emprendimiento y apoyar a empresarios en distintas etapas de su desarrollo”, señaló.

Entretanto, explicó que, además del currículo y la oportunidad de contender por capital semilla, la competencia se distingue por ofrecer acceso directo a una red de ejecutivos, líderes corporativos y mentores que ayudan a los participantes a validar sus planes de negocio, colaborar con otros emprendedores y establecer alianzas.

De acuerdo con el ganador de EnterPRize 2025, Yassem Méndez, propietario de Destilería Capellán, “la experiencia en EnterPRize fue verdaderamente transformadora”.

“Ganar los premios de Oeste Empresarial y Economía del Visitante fue un gran logro, pero el mayor valor de haber participado fue el networking y la mentoría profesional. Conocer a tantos empresarios en etapas de crecimiento similares a la nuestra, nos demostró que no estamos solos. Más que un grupo de emprendedores, nos convertimos en una gran familia empresarial”, reveló.

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Requisitos

Según Delgado, “EnterPRize es una competencia de negocios, dirigida a empresas con menos de cinco años de operación y ventas menores de $500 mil”.

“La convocatoria está abierta a empresas de cualquier industria y no se requiere participación previa en otros programas de emprendimiento. La empresa debe contar con un equipo de, al menos, dos personas comprometidas a participar durante la duración del programa, el cual se extenderá de junio a octubre de 2026”, detalló.