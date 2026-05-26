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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hecho en Puerto Rico presenta a su nuevo presidente

Pedro J. Rosaly, presidente y CEO de Islandwide Group, será el sucesor de Mateo Cidre

26 de mayo de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mateo Cidre, presidente saliente de Hecho en Puerto Rico, junto a Rosaly. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación Hecho en Puerto Rico anunció que el empresario Pedro J. Rosaly, presidente y CEO de Islandwide Group, fue electo como nuevo presidente de la organización, sucediendo en el cargo al empresario Mateo Cidre.

“Rosaly asume la presidencia con el compromiso de continuar fortaleciendo el ecosistema empresarial local, impulsar nuevas oportunidades de colaboración entre socios y promover el crecimiento económico del país a través del apoyo a las empresas puertorriqueñas”, se informó en comunicado de prensa.

“Me siento profundamente honrado de asumir la presidencia de Hecho en Puerto Rico, una organización emblemática que por más de un siglo ha defendido y promovido el talento, los productos y los servicios de nuestra isla”, expresó Rosaly..

“Durante mi trayectoria en Islandwide, nuestro enfoque siempre ha sido conectar a Puerto Rico: conectar negocios, personas y oportunidades. Ese mismo propósito es el que quiero impulsar desde la Asociación: conectar a nuestros socios, fortalecer las relaciones entre empresarios y continuar creando un ecosistema empresarial sólido, colaborativo y competitivo para Puerto Rico”, añadió.

Rosaly cuenta con una destacada trayectoria empresarial de más de tres décadas liderando Islandwide Group, empresa puertorriqueña con más de 58 años de experiencia en servicios integrados de logística y transportación. Bajo su dirección, Islandwide se consolidó como una de las compañías líderes en distribución y logística en Puerto Rico, impulsando soluciones innovadoras para miles de negocios locales y fortaleciendo el desarrollo del comercio y las pequeñas y medianas empresas en la isla.

Rosaly tiene un grado de bachillerato en Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y una maestría en Administración de Empresas de The American University en Washington D.C. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con importantes galardones empresariales y se ha distinguido además por su compromiso con causas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro.

Junto a Rosaly, la asociación anunció, además, la nueva Junta de Directores, compuesta por Daniel Rivera, cofundador de Molcajete Foods; José F. Oramas, gerente general de la División del Caribe de UPS; Ángel Alvarado, director de estrategia en el departamento de compras de Walmart Puerto Rico; CPA Ali Díaz, socia a cargo del departamento de contribuciones de Grant Thornton; Ileana Nigaglioni, vicepresidenta de Caribbean Office Design; Mizael Sánchez, fundador de Mizanelle Enterprises / Piketú; y Carlos Fontán, cofundador de Formentus.

Hecho en Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que promueve productos y servicios hechos en Puerto Rico. Fue fundada en 1910. Conocida por su sello distintivo, la asociación apoya el desarrollo económico y la generación de empleo en la isla.

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