En momentos en que Walmart y otras cadenas minoristas anunciaron que elevarán sus precios a causa de la guerra arancelararia iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump , Home Depot aseguró este martes que no tiene la intención de elevar los costos a sus consumidores.

Según la agencia de noticias The Associated Press, la cadena de mejoras para el hogar no alcanzó las expectativas de ganancias de Wall Street por primera vez desde mayo de 2020.