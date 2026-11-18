Honran la vida de Nydia Suárez Marín
La familia ofrece detalles de las exequias de la veterana comunicadora que falleció el pasado sábado
18 de noviembre de 2026 - 1:00 PM
18 de noviembre de 2026 - 1:00 PM
La familia de la comunicadora Nydia Suárez Marín invita a amigos y colegas a celebrar su vida en una misa de recordación que se celebrará este jueves, 19 de noviembre.
La celebración eucarística se llevará a cabo en la Parroquia Santa Teresita en Santurce, localizada en el número 2059 de la Calle Loíza a las 9:30 a.m.
“Celebremos juntos la vida de una mujer libre, generosa y llena de alegría que nos enseñó a conectar ideas, palabras y personas”, indica la invitación firmada por sus hijos Francisco Javier y Jorge Ignacio y sus nietos Sebastián Ignacio y Gustavo José.
Nydita, como le llamaban familiares y amigos cercanos, falleció de manera súbita, el pasado 14 de noviembre.
La noticia de su partida fue recibida con cientos de expresiones de pésame por parte de periodistas, relacionistas profesionales y líderes comunitarios, quienes exaltaron las cualidades profesionales y en especial, su calidad humana.
“La vida es un pañuelo! Pasamos un Día de Reyes hermoso este año 2026 en Madrid! Fuimos a el Barril de las Cortes a cenar, Damaris, Elizabeth, Nydia y yo! Qué bien la pasamos esa noche y allí planificamos encontrarnos despedir este Año 2026, en Madrid! Dios tenía otro plan, el cual con dolor en el alma, aceptamos! Nydia fue espectacular en todo lo que hizo. Paz para su alma noble y transcendente y consuelo para su familia y amig@s!”, escribió el exsecretario del Trabajo, Víctor O. Rivera.
La organización Casa Pueblo enalteció, asimismo, los aportes de Nydia.
“(Nydia) fue de las primeras en entender el poder de las redes sociales para conectar y movilizar a la gente. En 2013, estuvo presente en aquel encuentro de tuiteros en Adjuntas, con la curiosidad y la visión que siempre la distinguieron; participó de la colocación de la “primera piedra” del Bosque Escuela La Olimpia, y fue en una reunión de trabajo con ella que surgió el nombre del Posterriqueño, el alumbrado eficiente que desarrollamos junto al Recinto Universitario de Mayagüez", destacó la organización al despedir a la comunicadora.
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