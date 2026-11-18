La familia de la comunicadora Nydia Suárez Marín invita a amigos y colegas a celebrar su vida en una misa de recordación que se celebrará este jueves, 19 de noviembre.

La celebración eucarística se llevará a cabo en la Parroquia Santa Teresita en Santurce, localizada en el número 2059 de la Calle Loíza a las 9:30 a.m.

“Celebremos juntos la vida de una mujer libre, generosa y llena de alegría que nos enseñó a conectar ideas, palabras y personas”, indica la invitación firmada por sus hijos Francisco Javier y Jorge Ignacio y sus nietos Sebastián Ignacio y Gustavo José.

Nydita, como le llamaban familiares y amigos cercanos, falleció de manera súbita, el pasado 14 de noviembre.

La noticia de su partida fue recibida con cientos de expresiones de pésame por parte de periodistas, relacionistas profesionales y líderes comunitarios, quienes exaltaron las cualidades profesionales y en especial, su calidad humana.

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La comunicadora falleció a la edad de 76 años. (Suministrada)

“La vida es un pañuelo! Pasamos un Día de Reyes hermoso este año 2026 en Madrid! Fuimos a el Barril de las Cortes a cenar, Damaris, Elizabeth, Nydia y yo! Qué bien la pasamos esa noche y allí planificamos encontrarnos despedir este Año 2026, en Madrid! Dios tenía otro plan, el cual con dolor en el alma, aceptamos! Nydia fue espectacular en todo lo que hizo. Paz para su alma noble y transcendente y consuelo para su familia y amig@s!”, escribió el exsecretario del Trabajo, Víctor O. Rivera.

La organización Casa Pueblo enalteció, asimismo, los aportes de Nydia.