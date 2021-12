Los restaurantes y negocios de comida están indignados con el gobernador Pedro Pierluisi por cambiar la orden ejecutiva (OE) relacionada al COVID-19 y requerirles que exijan a sus clientes la vacuna o evidencia de prueba negativa realizada 48 horas antes de ir al establecimiento.

Mateo Cidre, presidente electo de la Asociación de Restaurantes (ASORE) dijo que esta orden les tomó por sorpresa, no se la esperaban, por lo que le solicitarán audiencia al Primer Ejecutivo antes de que la OE entre en vigor el próximo lunes, 27 de diciembre.

“Vamos a pedir una reunión con el gobernador. En ningún momento se nos comunicó nada. Te lo juro, que no pensábamos que iba a venir una orden contra nosotros”, dijo el propietario de Sobao by Los Cidrines.

“Yo no sé por qué hay que tocar a la industria de restaurantes. No estoy de acuerdo de que por unos eventos que sirvieron de puente para el repunte (de casos positivos) hoy día, que no tuvo nada que ver con la industria de restaurantes, sea a esta industria a la primera que ataca”, aseveró el presidente electo de Asore con evidente molestia.

“¿Qué se esperaba que ocurriera ante un evento que metió a casi 100,000 personas en dos días?”, cuestionó Cidre.

Sostuvo que los restaurantes han sido los primeros en establecer protocolos de higiene y seguridad para proteger a sus clientes y empleados, y por ello les sorprende la nueva OE. “Esta es una de las industrias más golpeadas y lo primero que hace (el gobernador) es cambiar la orden en contra nuestra. Es una indignación que se nos señale cuando nosotros no hemos tenido nada que ver con los repuntes”.

Cidre no tiene claro aún cómo harán los restaurantes en los “food courts” para cumplir con la nueva orden, dado que a los centros comerciales no se les exige que pidan a sus clientes que presenten prueba de vacunación o prueba negativa para entrar a los malls.

La situación se complica aún más para el sector de negocios de comida, pues muchos todavía enfrentan falta de personal. Y ahora, tendrán que asignar empleados para que se encarguen de revisar que el comensal tiene vacuna o prueba negativa antes de dejarlo entrar.

Cidre exhortó además a los consumidores a que se vacunen, se pongan el tercer refuerzo, eviten aglomeraciones y se protejan.