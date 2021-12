Lejos de incorporar recomendaciones ofrecidas por la Coalición Científica tras reunirse de emergencia ante el repunte de contagios de COVID-19 en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi firmó este lunes una nueva orden ejecutiva mediante la cual se establece que todos los restaurantes, barras, chinchorros, así como otros establecimientos de consumo de bebida y comida, deberán requerir prueba de vacunación contra el coronavirus o una prueba negativa realizada dentro de las 48 horas antes de acceder al comercio.

De esta manera, el gobernador eliminó la alternativa de 50% de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa, pero no limitó la capacidad de personas que pueden estar al mismo en un establecimiento o evento. La nueva medida entra en vigor el próximo lunes, 27 de diciembre.

“La pandemia nos ha demostrado que no debemos bajar la guardia y que debemos permanecer siempre atentos a los cambios que surgen con las variantes. Mi exhortación continúa siendo la misma: toda persona que aún no haya completado su dosis de vacuna y el refuerzo, ahora es el momento de hacerlo. Detener la propagación del COVID-19 es trabajo de todos. Como he señalado, continuaré vigilante y estableciendo cualquier medida que entienda necesaria”, sostuvo el primer ejecutivo.

La tasa de positividad por el COVID-19 en Puerto Rico se colocó este lunes en 13%, lo que supone la cifra más alta desde diciembre de 2020.

En recomendaciones emitidas hoy, la Coalición Científica exhortó al gobernador y diversos sectores sociales limitar a 50% la capacidad de asistencia de personas a actividades privadas en espacios cerrados. “Sugerimos a las actividades privadas en espacios cerrados, como lo son las iglesias, restaurantes, convenciones, etcétera, considerar limitar aforo a 50% y asegurar distanciamiento físico entre los participantes esta semana”, sostuvo el grupo de científicos mediante un comunicado de prensa. Además, la Coalición Científica recomendó al Departamento de Salud y a Pierluisi revaluar los reglamentos existentes para el manejo de casos en ambientes de trabajo y agencias, y exigir la tercera dosis de la vacuna.

Por otra parte, la orden ejecutiva 2021-081, el gobernador decretó que todo pasajero —vacunado o no vacunado— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada 48 horas o antes de llegar a la Isla. Las personas que no lleguen con prueba negativa tendrán 48 horas para realizársela en Puerto Rico o serán multadas.

Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de 7 días, independientemente de que lleguen con o sin prueba negativa.

En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la disposición por mandato federal de que todo viajero tenga prueba negativa de Covid-19 realizada al menos 24 horas antes del vuelo.

El gobernador también firmó ayer la orden ejecutiva 2021-080, que establece que todo asistente a una actividad multitudinaria en espacios cerrados o abiertos y que propicie la aglomeración de personas tendrá que presentar una prueba negativa de coronavirus -molecular o de antígeno- realizada 48 horas o menos antes del evento, además de su evidencia de vacunación. Esa medida entra e vigor el miércoles.