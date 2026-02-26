Instan a comerciantes a completar Encuesta Anual de Emprendimiento

Visibilizar el panorama empresarial actual, en vías de guiar el diseño de programas, políticas públicas y recursos que respondan a las necesidades actuales del empresario local, resume parte del trabajo realizado por la organización Colmena66, al cumplir su primera década de existencia.

Con esto en mente, el programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, junto a la Red de Apoyo Empresarial en Puerto Rico, desarrolló un instrumento importante para identificar las situaciones reales del empresarismo en el archipiélago, a fin de delinear estrategias que beneficien el ecosistema en general.

Por eso, el ente sin fines de lucro hizo un llamamiento a emprendedores, comerciantes y empresarios de toda la isla, a completar la Encuesta Anual de Emprendimiento 2025, disponible hasta el 27 de marzo de 2026.

Para Bárbara Rivera Chinea, directora ejecutiva de Colmena66, “cada respuesta es clave para entender los retos y oportunidades reales que enfrentan los negocios en Puerto Rico”.

“Cuando alguien no participa, su experiencia no queda reflejada, y eso limita nuestra capacidad y la de la Red de diseñar soluciones efectivas, crear programas y servicios efectivos. Por eso, es tan importante que tengamos la mayor representación los sectores y tamaños de negocios en el reporte”, manifestó.

Al exponer los hallazgos preliminares de la dinámica, Rivera Chinea resaltó que, estos apuntan a “brechas estratégicas”.

“Los resultados preliminares y estimados de la encuesta reflejan que, aunque la mayoría del empresariado cuenta con conocimientos básicos en áreas como finanzas, mercadeo y desarrollo de negocios, persisten brechas importantes en áreas estratégicas”, reveló.

Según los datos, “más del 60% enfrenta retos relacionados con flujo de efectivo y costos operacionales y, más del 65% no está familiarizado con incentivos para exportar o comercializar tecnología”.

“Estos datos evidencian una clara oportunidad para fortalecer el acceso a información, capital y acompañamiento especializado dentro del ecosistema empresarial”, apuntó.

En tanto, destacó que, “los resultados formarán parte del Reporte del Estado de la Comunidad Empresarial en Puerto Rico 2025-26, una plataforma interactiva que permite identificar brechas, visibilizar oportunidades y destaca historias de innovación y desarrollo empresarial en toda la isla”.

De otra parte, como parte de la celebración de sus 10 años “y para continuar acercando recursos a las comunidades empresariales, Colmena66 realizará al menos dos eventos presenciales donde los participantes podrán completar la encuesta y acceder a orientación especializada en temas empresariales en demanda”.

Uno de estos eventos será “Colmena66 llega a Carolina”, a efectuarse el viernes 27 de febrero, en colaboración con el Centro Empresarial de ese municipio. Allí “se discutirán temas sobre patentes, permisos y herramientas prácticas para emprendedores y comerciantes”.

Mientras que el jueves, 5 de marzo, tendrán “Colmena66 llega a Toa Baja” y, junto a la municipalidad, brindarán un enfoque en contabilidad, finanzas y planes de negocios.

“Ambos eventos son gratuitos y forman parte de los esfuerzos continuos para facilitar el acceso a información y fortalecer el desarrollo empresarial en distintas regiones de la Isla”, sostuvo.

Una década de fundación

De acuerdo con su directora ejecutiva, en su primera década, “Colmena66 ha consolidado su rol como articulador del ecosistema empresarial de Puerto Rico”.

Al puntualizar algunos de sus principales logros, mencionó que han asistido a sobre 21,400 personas a través de su camino empresarial.

Igualmente, se han registrado más de 51,700 interacciones con clientes nuevos o recurrentes; cerca de 30,300 referidos a los recursos de apoyo empresarial y, sobre 69,000 búsquedas en línea de asistencia utilizando el Directorio de Recursos.

Asimismo, mencionó que la entidad ha hecho siete ediciones del Boricua Emprende Fest “impactando a más de 12,600 personas”, así como siete eventos regionales gratuitos con más de 700 participantes y más de 20 encuentros de la Red de Apoyo Empresarial para fomentar la colaboración entre organizadores.

En su reporte más reciente, “se levantaron datos de 102 organizaciones de apoyo empresarial –un 21% más que el año anterior- que representan el 70% del ecosistema identificado en Puerto Rico”.

“Este reporte se construye con las voces de quienes emprenden todos los días. Tu experiencia impacta las decisiones de mañana y ayuda a desarrollar iniciativas que verdaderamente respondan a las necesidades de nuestros empresarios y empresarias”, apuntó.

Finalmente, reiteró su invitación para que empresarios y comerciantes participen de la Encuesta Anual 2025, cuyos resultados se presentarán en la próxima edición del Boricua Emprende Fest 2026, a celebrarse el viernes, 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.