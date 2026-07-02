Integran a SURI el pago de IVU municipal

El pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal correspondiente a los municipios participantes de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM) ya está integrado al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Desde este jueves, la nueva cuenta contributiva “Ventas y Uso – Municipal”, se refleja en las cuentas de los comerciantes en SURI, mientras que la funcionalidad para realizar pagos y utilizar la nueva Planilla Mensual de IVU estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026, según se informó en comunicado de prensa.

La integración responde a la Ley 72 de 2025, que estableció el marco legal y colaborativo entre el Departamento de Hacienda y los municipios participantes, representados por COFIM, para viabilizar la radicación y el pago del IVU municipal a través de SURI.

Los municipios de Bayamón, Carolina, Guaynabo, Mayagüez y San Juan cuentan con mecanismos propios para la administración y recaudo del IVU municipal y continuarán utilizando sus procesos actuales. Los comerciantes con operaciones en estos cinco municipios mantendrán los procedimientos vigentes de radicación y pago.

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Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, detalló que las nuevas cuentas en SURI fueron creadas automáticamente y no requirieron acción alguna por parte de los comerciantes.

“Aunque las nuevas cuentas están visibles para los comerciantes desde el 1 de julio, las primeras transacciones y pagos asociados al IVU municipal se realizarán a partir del 1 de agosto de 2026 mediante la nueva Planilla Mensual de IVU. El calendario regular de radicación y pago continuará sin cambios”, explicó.

El funcionario indicó que las conversaciones sobre esta integración comenzaron en el 2022, consolidándose posteriormente acuerdos de colaboración y formalizándose el proyecto mediante la aprobación de la Ley 72-2025.

“Ahora en julio iniciaremos los adiestramientos al personal de COFIM y al personal de los municipios participantes para apoyar esta transición”, añadió.

Comenzando el mes de julio, las cuentas contributivas de Ventas y Uso de cada comerciante en SURI reflejan de forma separada una cuenta de “Ventas y Uso – Estatal” y otra de Ventas y Uso – Municipal. En el caso de nuevos registros de IVU realizados a partir del 1 de julio de 2026, el sistema creará ambas cuentas automáticamente.

La cuenta contributiva de “Ventas y Uso – Estatal” continuará siendo la cuenta principal utilizada por el comerciante para radicar la Planilla Mensual de IVU, efectuar pagos del IVU estatal, realizar enmiendas, acceder a radicaciones previas y actualizar información relacionada con su Registro de Comerciante.

Por otro lado, la cuenta contributiva de “Ventas y Uso – Municipal” se utilizará exclusivamente para reflejar y pagar el balance correspondiente al IVU municipal de los municipios participantes a partir del periodo de julio 2026.

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El secretario aseguró que la integración beneficiará directamente a los comerciantes con operaciones en los municipios participantes al promover mayor uniformidad en la administración del IVU municipal y simplificar el cumplimiento contributivo.

“También estamos fortaleciendo el monitoreo, la fiscalización y el análisis de información en el Departamento, contribuyendo a una administración contributiva más eficiente y a una gestión más efectiva de los recaudos municipales”, sostuvo.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón explicó que los recaudos municipales continuarán perteneciendo a los municipios y no se alteran de ninguna forma las facultades municipales ni las responsabilidades conferidas a COFIM.

“Nuestro compromiso ha sido hacerle la vida más fácil a la gente y ofrecer servicios más simples, ágiles y accesibles. Esta integración del IVU municipal en SURI es un paso importante en esa dirección porque moderniza el proceso, facilita el cumplimiento contributivo para cientos de miles de comerciantes y promueve mayor uniformidad en la administración del impuesto”, expresó González Colón.

Como parte del proceso de orientación previo a la implementación de la Ley 72-2025, el Departamento de Hacienda ha enviado notificaciones oficiales a los comerciantes a través de SURI informando los cambios y el proceso automático de integración. Los adiestramientos al personal de COFIM se ofrecerán el 6 de julio y las capacitaciones a los municipios participantes se llevarán a cabo entre el 8 y el 14 de julio.