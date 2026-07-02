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Integran a SURI el pago de IVU municipal

Desde este jueves, la nueva cuenta contributiva “Ventas y Uso – Municipal”, se refleja en las cuentas de los comerciantes

2 de julio de 2026 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, detalló que las nuevas cuentas en SURI fueron creadas automáticamente y no requirieron acción alguna por parte de los comerciantes. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal correspondiente a los municipios participantes de la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM) ya está integrado al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

Desde este jueves, la nueva cuenta contributiva “Ventas y Uso – Municipal”, se refleja en las cuentas de los comerciantes en SURI, mientras que la funcionalidad para realizar pagos y utilizar la nueva Planilla Mensual de IVU estará disponible a partir del 1 de agosto de 2026, según se informó en comunicado de prensa.

La integración responde a la Ley 72 de 2025, que estableció el marco legal y colaborativo entre el Departamento de Hacienda y los municipios participantes, representados por COFIM, para viabilizar la radicación y el pago del IVU municipal a través de SURI.

Los municipios de Bayamón, Carolina, Guaynabo, Mayagüez y San Juan cuentan con mecanismos propios para la administración y recaudo del IVU municipal y continuarán utilizando sus procesos actuales. Los comerciantes con operaciones en estos cinco municipios mantendrán los procedimientos vigentes de radicación y pago.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, detalló que las nuevas cuentas en SURI fueron creadas automáticamente y no requirieron acción alguna por parte de los comerciantes.

“Aunque las nuevas cuentas están visibles para los comerciantes desde el 1 de julio, las primeras transacciones y pagos asociados al IVU municipal se realizarán a partir del 1 de agosto de 2026 mediante la nueva Planilla Mensual de IVU. El calendario regular de radicación y pago continuará sin cambios”, explicó.

El funcionario indicó que las conversaciones sobre esta integración comenzaron en el 2022, consolidándose posteriormente acuerdos de colaboración y formalizándose el proyecto mediante la aprobación de la Ley 72-2025.

“Ahora en julio iniciaremos los adiestramientos al personal de COFIM y al personal de los municipios participantes para apoyar esta transición”, añadió.

Comenzando el mes de julio, las cuentas contributivas de Ventas y Uso de cada comerciante en SURI reflejan de forma separada una cuenta de “Ventas y Uso – Estatal” y otra de Ventas y Uso – Municipal. En el caso de nuevos registros de IVU realizados a partir del 1 de julio de 2026, el sistema creará ambas cuentas automáticamente.

La cuenta contributiva de “Ventas y Uso – Estatal” continuará siendo la cuenta principal utilizada por el comerciante para radicar la Planilla Mensual de IVU, efectuar pagos del IVU estatal, realizar enmiendas, acceder a radicaciones previas y actualizar información relacionada con su Registro de Comerciante.

Por otro lado, la cuenta contributiva de “Ventas y Uso – Municipal” se utilizará exclusivamente para reflejar y pagar el balance correspondiente al IVU municipal de los municipios participantes a partir del periodo de julio 2026.

El secretario aseguró que la integración beneficiará directamente a los comerciantes con operaciones en los municipios participantes al promover mayor uniformidad en la administración del IVU municipal y simplificar el cumplimiento contributivo.

“También estamos fortaleciendo el monitoreo, la fiscalización y el análisis de información en el Departamento, contribuyendo a una administración contributiva más eficiente y a una gestión más efectiva de los recaudos municipales”, sostuvo.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón explicó que los recaudos municipales continuarán perteneciendo a los municipios y no se alteran de ninguna forma las facultades municipales ni las responsabilidades conferidas a COFIM.

“Nuestro compromiso ha sido hacerle la vida más fácil a la gente y ofrecer servicios más simples, ágiles y accesibles. Esta integración del IVU municipal en SURI es un paso importante en esa dirección porque moderniza el proceso, facilita el cumplimiento contributivo para cientos de miles de comerciantes y promueve mayor uniformidad en la administración del impuesto”, expresó González Colón.

Como parte del proceso de orientación previo a la implementación de la Ley 72-2025, el Departamento de Hacienda ha enviado notificaciones oficiales a los comerciantes a través de SURI informando los cambios y el proceso automático de integración. Los adiestramientos al personal de COFIM se ofrecerán el 6 de julio y las capacitaciones a los municipios participantes se llevarán a cabo entre el 8 y el 14 de julio.

La jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este jueves el fallo en la demanda radicada por el Senado para obligar al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía.Cancio González informó que emitirá por escrito su determinación sobre si encuentra en desacato al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.Como parte de sus argumentos, también sostuvo que el Senado no notificó adecuadamente al exsecretario de Justicia sobre el requerimiento de información.
1 / 8 | En imágenes: así compareció el secretario de Hacienda a su vista de desacato. La jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, se reservó este jueves el fallo en la demanda radicada por el Senado para obligar al Departamento de Hacienda a entregar información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental, Antonio Sagardía. - alexis.cedeno
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