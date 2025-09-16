InvestPR gana tres premios globales por sus iniciativas de desarrollo económico

Invest Puerto Rico (InvestPR), la organización responsable de promover a Puerto Rico como destino de inversión, fue reconocida con tres galardones en los Excellence in Economic Development Awards 2025 del International Economic Development Council (IEDC).

Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en 2022 y 2023, reforzando una trayectoria sostenida de excelencia e innovación en estrategias de atracción de inversión, informó la entidad mediante comunicado.

En su edición 2025, InvestPR fue galardonada con:

Oro en la categoría de Multimedia Promotion por su anuncio principal “It’s not what’s next, it’s where”.

Plata en Paid Advertising por su campaña global de atracción de negocios bajo la misma plataforma creativa

Oro en Special Purpose Website por su micrositio de innovación.

“Estamos orgullosos de que nuestras iniciativas de promoción hayan sido reconocidas entre cientos de postulaciones globales. Estos premios revalidan nuestro compromiso con una narrativa que capta la atención y que moviliza interés real de inversión hacia la isla”, expresó Ella Woger-Nieves, principal ejecutiva de InvestPR. “Nuestro enfoque integrado en contenido, tecnología y datos nos ha permitido elevar la visibilidad de Puerto Rico como una opción seria y diferenciada para hacer negocios”.

Por su parte, Nathan Ohle, presidente y principal ejecutivo de IEDC, compartió por escrito que “Invest Puerto Rico está marcando la pauta en el desarrollo económico con sus iniciativas más recientes. Este reconocimiento destaca un firme compromiso con su comunidad y pone de relieve el impacto significativo de su labor en este campo. Es un honor otorgarle este premio en celebración de su liderazgo e innovación en el ámbito del desarrollo económico”.

Con estos nuevos reconocimientos, InvestPR acumula desde 2022 un total de ocho premios internacionales del IEDC, entidad con más de 4,300 miembros distribuidos en 25 países. Por ello, para la organización, estos galardones validan el impacto y el alcance global de su labor y destacan cómo sus estrategias de atracción de inversión han elevado a Puerto Rico en los escenarios más competitivos del mundo.

Lo próximo

En paralelo, InvestPR se prepara para el lanzamiento de la segunda fase de esta galardonada campaña, que dio continuidad a iniciativas anteriores como Game-Changers y Accelerate Success.

Esta nueva etapa de “It’s not what’s next, it’s where” tendrá un enfoque particular en manufactura avanzada, logística y talento especializado, sectores donde Puerto Rico ofrece ventajas competitivas de clase mundial. También incluirá ejecuciones en CTV (televisión conectada), ampliando su alcance hacia audiencias estratégicas en plataformas de televisión digital y paga.

Según se indicó, la estrategia busca fortalecer el enfoque multicanal de InvestPR en línea con los hábitos actuales de consumo de contenido.

La primera fase de la campaña logró aumentar el reconocimiento de la isla como un destino ideal para hacer negocios con 103.4 millones de impresiones e incrementos de 13% en la familiaridad con Puerto Rico, 7.8% en la percepción de “ubicación geográfica estratégica” y 8% en la cantidad de profesionales considerando a Puerto Rico para sus empresas. Los esfuerzos resultaron en 2.9 millones de visitas a la página web de la campaña, según las métricas compartidas por InvestPR.