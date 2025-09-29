Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
88°bruma
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 02:21 PM
S&P 500
6599.96
-0.57%
·
Dow Jones
45920.03
-0.44%
·
Nasdaq
22363.88
-0.6%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inyectan $25,000 en capital semilla para cinco microempresas

Así cerró la segunda ronda del programa Rescate y Aceleración Empresarial, del Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón

29 de septiembre de 2025 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En total se distribuyeron $25,000: $11,000 para Carmen M. Acevedo de Glam Boutique (al centro), $8,000 para Cynthia Nieves de CN Senos y Belleza (izquierda) y $6,000 para Denise Lebrón de NatuTreats. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con 24 microempresas participantes, el Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón celebró el cierre de la segunda edición de su programa Rescate y Aceleración Empresarial – Eleva tu Negocio.

Entre los cinco finalistas seleccionados por un jurado experto se distribuyeron en $25,000 en capital semilla provisto por Banco Popular: $11,000 para Carmen M. Acevedo de Glam Boutique, $8,000 para Cynthia Nieves de CN Senos y Belleza y $6,000 para Denise Lebrón de NatuTreats.

La inyección permitirá a las ganadoras aumentar inventario, adquirir equipo, fortalecer su mercadeo y abrir nuevas oportunidades de empleo, se informó.

“El capital semilla no es solo un incentivo económico; es un impulso que abre puertas para contratar, innovar y crecer. Con estas empresarias celebramos la fuerza de la microempresa como motor de desarrollo y movilidad social,” expresó Luis Gautier Lloveras, presidente del Centro.

Para Carmen M. Acevedo, de Glam Boutique, la experiencia fue decisiva. “Eleva tu Negocio me ayudó a estructurarme y organizarme para el crecimiento que tengo proyectado. Pude convertir en un plan lo que siempre había tenido en mente y ahora cuento con una estrategia clara para expandir mis ventas y llegar a nuevos mercados”.

La participante Rebecca Martínez, propietaria de Petit Delite, destacó el acompañamiento posterior a la capacitación. “Lo más valioso ha sido que, incluso después de terminar el programa, el Centro ha seguido dándome la mano y abriéndome caminos para llevar mi negocio más lejos. Esa cercanía marca la diferencia”.

El cohorte estuvo compuesto por 21 mujeres y 3 hombres de 12 municipios, incluyendo participantes bajo el nivel de pobreza y jefes de familia. Sus negocios son de industrias tan diversas como manufactura, comercio al detal, servicios profesionales y educativos.

Este programa combina ocho talleres de capacitación, consultoría individualizada, exposición mediática y mentoría empresarial para fortalecer y hacer crecer pequeños negocios con al menos tres años de operación.

Fue posible gracias a una colaboración del Banco Popular de Puerto Rico y los fondos de recuperación CDBG-DR, administrados por el Departamento de la Vivienda, que tienen como requisito que los participantes cuenten con los permisos requeridos y el deseo de llevar sus empresas al próximo nivel.

Durante el programa, los empresarios completaron ocho talleres especializados, recibieron 48 horas de consultoría individualizada, presentaron sus productos en exhibiciones de venta y algunos obtuvieron exposición en medios de comunicación. Además, todos vivieron su primera experiencia de hacer una presentación ante jurado.

Como parte de los incentivos adicionales, el Centro Unido de Detallistas obsequió a los cinco finalistas una membresía anual, y la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME) otorgó membresías que amplían las oportunidades de extender sus redes de contactos.

Como orador invitado al cierre participó el abogado Carlos Ruiz, propietario de El Horno de Pane. “Cuando vi que el tenía más libros sobre panes que sobre leyes validé cuál era mi pasión y así surgió el deseo de emprender”, compartió.

Con 96% de retención y resultados tangibles, como la creación de páginas web, nuevas colaboraciones y mayor presencia mediática, el Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón aseveró que la segunda edición de Eleva tu Negocio reafirmó su misión de fomentar la autogestión, la movilidad social y el desarrollo económico de las comunidades especiales y en vulnerabilidad.

Tags
Centro para Puerto RicoMicroempresarismoEmpresarios puertorriqueñosEnfoque PymesPymes
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: