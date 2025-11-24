Inyectan sobre $400,000 a una treintena de empresas locales

Unas 37 empresas locales fueron galardonadas con más de $400,000 en premios, incluyendo capital semilla, durante la celebración del vigésimo aniversario del programa EnterPRize del Grupo Guayacán.

A través de su historia, la reconocida competencia de negocios ha sido clave en el desarrollo de unos 500 negocios que, agrupan a unos 1,000 empresarios, sumando unos $3 millones en recursos financieros otorgados en el transcurso de dos décadas.

En esta ocasión, se graduaron 25 empresas puertorriqueñas, mientras que otras 12 compañías emergentes recibieron capital semilla, entre estas, dos negocios en la industria del diseño y la decoración que se convirtieron en las máximas ganadoras.

El primer lugar fue para Lau Pottery Studio, una empresa especializada en diseño y manufactura de vajillas de cerámica de grado culinario, la cual recibió $25,000 por parte del Grupo Guayacán.

Además, obtuvo otros premios, entre estos, Arte y Cultura de la Fundación Ángel Ramos con $20,000 y, el True Self Award de $5,000 por True Self Foundation, acumulando un total de $50,000 en capital semilla.

Entretanto, la empresa de decoración Ilumi-Nation Lights Decor, especializada en diseño e instalación de exhibiciones a gran escala, obtuvo $45,000 en capital semilla, luego de alzarse con el premio Sí Se Puede de Oriental Bank con $20,000.

Igualmente, ganó otros $25,000 por el galardón de Mujer Empresaria, auspiciado por TOTE Maritime, Mitsubishi Motors, On Point Strategy, Darjo Foundation y Familia Díaz Rivera.

De acuerdo con Laura Cantero, directora ejecutiva de Grupo Guayacán, “esta edición de aniversario reafirma nuestra misión de promover el desarrollo económico y social de Puerto Rico, estimulando el empresarismo y el crecimiento de empresas locales”.

Asimismo, apuntó que, “desde su creación en el 2005, EnterPRize ha tenido un impacto significativo en casi 500 negocios que agrupan más de 1,000 empresarios”.

“Más allá de las métricas, se trata de personas que se han beneficiado de los currículos de capacitación del programa y de las oportunidades que abre nuestra red de egresados y colaboradores. A eso se suman más de tres millones de dólares en capital otorgado durante dos décadas”, señaló.

Por otro lado, destacó que, otros ganadores del capital semilla fueron COMET Web Platform, “una plataforma de apoyo y capacitación para tecnólogos médicos que obtuvo $25,000 en capital, con los premios Innovación en Salud de $20,000 otorgado por MCS Foundation y otros $5,000 del premio Sembrando Futuro de Guayacán”.

La plataforma de apoyo y capacitación para tecnólogos médicos COMET Web Platform, obtuvo $25,000 en capital semilla. (Suministrada)

En tanto, “la Destilería Capellán de Isabela recibió $30,000 en total con los premios Economía del Visitante de Aerostar Airport Holdings que otorga $20,000 y el premio especial Oeste Empresarial de $10,000”.

“Este último premio, auspiciado por los primeros dos ganadores de EnterPRize en 2005 y 2006 -Rebexa Group y CDI Labs, respectivamente- también se le adjudicó a la compañía de teatro musical para artistas emergentes y jóvenes, JOY 111 Foundation”, reveló.

En tanto, la empresa estudiantil RIVA Solutions, dedicada al desarrollo de soluciones para el ahorro de agua, recibió el premio de Innovación y Tecnología que otorga $20,000 auspiciados por Ferraiuoli, HUB International, Assurant y DECA Analytics.

Igualmente, se alzó con otros $5,000 como parte del premio Estudiante Empresario que otorga el capítulo de Puerto Rico de Entrepreneurs’ Organization (EO) que, además le permitirá representar a Puerto Rico en los Global Student Entrepreneur Awards, a celebrarse en Panamá en 2026.

De otra parte, entre los negocios emergentes en la industria de alimentos y gastronomía que también recibieron capital semilla se encuentra Bobet’s Bakehouse, “un negocio de alta repostería y panadería con un orgulloso legado familiar, el cual recibió el premio Scale-Up Popular de $20,000”.

También está la heladería artesanal Gelato Orquídea Negraque, recibió $20,000 por el premio Uno con Puerto Rico, auspiciado por FirstBank. Mientras que, El Churro Bar “obtuvo los premios de Ventas y Mercadeo de $10,000 auspiciado por el SME y el premio Empresario en Agroalimentos de $10,000 auspiciado por Puerto Rico Farm Credit y Walmart PR”.

Cabe destacar que, “este último reconocimiento también se adjudicó a Productos Mi Encanto, empresa que se dedica a la producción de condimentos artesanales”.

Entretanto, la clínica Habla con Ana “recibió el premio Conexión Liberty de $10,000 en capital semilla y $10,000 en especie para pautas y servicios de la compañía de telecomunicaciones”.

Además, la marca de productos de cuidado para la piel y prevención Before Time recibió el premio Líder con Propósito de $5,000 y espacio en góndolas por seis meses de Farmacia Caridad.

Según Cantero, “LAU Pottery Studio también obtuvo los premios en especie otorgados por Bmedia para espacio publicitario y DECA Analytics para permisología y asuntos legales. Asimismo, COMET Web Platform tendrá servicio de línea telefónica y de internet por seis meses como parte de un premio en especie otorgado por Claro PR”.

“Igualmente, Gelato Orquídea Negra recibirá asesoría en contabilidad de la firma Accountberry y una membresía anual de Hecho en Puerto Rico. Esta organización también premió, con su membresía, a El Churro Bar y Productos Mi Encanto”, agregó.

“Por su parte, el Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico otorgó el premio Finca Explora a Productos Mi Encanto, ofreciendo un espacio agrícola, y co.co haus, con su co.lab, ofrecerá un espacio de trabajo a Plansii Marketing. Mampostea’o otorgó el Banquetazo para el desarrollo de marca a la empresa Reynita Panadera”, manifestó.