Tras cuatro décadas de operaciones, la empresa Jenny Craig cerrará sus puertas, según reportes de prensa en Estados Unidos.

La compañía, famosa por sus planes de control de peso y comidas nutricionales, enfrenta problemas financieros. Emplea a más de 1,000 trabajadores y tiene 500 tiendas o centros de servicio aproximadamente -incluyendo franquicias y tiendas propias- en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

En Puerto Rico, Jenny Craig opera como franquicia y tiene presencia desde hace 34 años. La dueña operadora es Barbara Wellman.

“El futuro no lo sabemos. No nos han dicho nada en Puerto Rico. Hoy los jefes están en una reunión”, dijo uno de los empleados que prefirió no ser identificado.

Son ocho los centros de servicio que Jenny Craig opera en Puerto Rico, entre ellos en Carolina, Caguas, Hatillo, Ponce, Bayamón y San Juan.

Hasta ahora, las comidas llegan a un almacén en Puerto Rico y se distribuyen a los distintos puntos de la isla. “Por ahora seguimos operando como de costumbre”, indicó la fuente.

El empleado dijo tener la esperanza de que las tiendas que son operadas bajo el concepto de franquicias subsistan, pero eso dependerá del acuerdo que logren llegar los operadores con los dueños de la corporación, H.I.G. Capital. Esta empresa adquirió el negocio en el 2019 por una cantidad indeterminada de dinero.

Según reportes de NBC News, los empleados de Jenny Craig recibieron un correo electrónico el martes en la noche en el que la compañía les informaba que cerrará “debido a su incapacidad para asegurar financiamiento adicional”.

La corporación ha intentado obtener financiamiento para continuar operaciones. Los despidos y cierres de oficina ya han comenzado en algunos puntos de Estados Unidos.