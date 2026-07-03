José Julio Aparicio juramenta como presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

El abogado y empresario José “Che Julio” Aparicio juramentó este viernes como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

Aparicio, con una amplia experiencia en el mundo empresarial, ha trabajado con temas relacionados al Congreso de Estados Unidos durante dos décadas.

También ha proporcionando análisis sobre desarrollo de negocios para empresas que buscan expandirse en Puerto Rico.

“Hoy la Cámara de Comercio inicia una nueva etapa. Es el inicio de una nueva era. Puerto Rico nos convoca a actuar con valentía, con propósito y con sentido de urgencia. Nuestra responsabilidad es construir soluciones, promover consensos y liderar con el ejemplo para crear las condiciones que permitan a nuestra economía crecer y generar mayores oportunidades para todos”, expresó Aparicio durante la ceremonia de juramentación.

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A través de su carrera profesional, Aparicio ha fundado varias empresas, entre ellas Knox Medical, Gentech Security, Red Rooster y WininPR.

En la CCPR, es el creador y fundador del Programa Federal Affairs Chamber Educational Series, mejor conocido como FACES, al tiempo que ha encabezado el Comité Especial de Desarrollo Económico Deportivo, con el objetivo de presentar un plan estratégico a largo plazo para establecer el deporte como motor de desarrollo económico.

Aparicio adelantó que su gestión como presidente de la CCPR estará guiada por tres prioridades estratégicas: elevar la competitividad de Puerto Rico mediante un entorno más ágil para hacer negocios; impulsar una infraestructura moderna, resiliente y eficiente que fortalezca el desarrollo económico; y promover reformas estructurales que modernicen el gobierno, fomenten la productividad y preparen al país para competir con éxito en la economía del futuro.

El abogado destacó que la CCPR continuará siendo un espacio de encuentro para todos los sectores productivos del país y una institución orientada a identificar problemas, construir consensos y promover soluciones que fortalezcan el clima de inversión y la confianza empresarial.