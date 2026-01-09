La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que la ausencia de subastas en los procesos de contratación del gobierno “erosionan” la confianza ciudadana. Esto, en respuesta a una recomendación del Comité de Evaluación y Recomendación de Propuestas del Departamento de Salud, entidad que recomendó no realizar una subasta para buscar un operador de la página de licencias y permisos.