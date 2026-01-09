Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Junta fiscal insiste en que la ausencia de subastas en la contratación del gobierno “erosionan” la confianza ciudadana

El ente fiscal responde a la determinación del Comité de Evaluación y Recomendación de Propuestas del Departamento de Salud, que recomendó no realizar una subasta para buscar un operador de la página de licencias y permisos de la agencia

9 de enero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de salud Dr. Victor Ramos no hizo subasta para otorgar el contrato a Xuvo Technologies, LLC. (alexis.cedeno)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que la ausencia de subastas en los procesos de contratación del gobierno “erosionan” la confianza ciudadana. Esto, en respuesta a una recomendación del Comité de Evaluación y Recomendación de Propuestas del Departamento de Salud, entidad que recomendó no realizar una subasta para buscar un operador de la página de licencias y permisos.

ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
