La Asociación de Centros Comerciales anuncia nueva directiva

La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) anunció su nueva directiva.

Los oficiales que conformarán su directiva para el año 2027, según informaron en conferencia de prensa, fueron seleccionados durante su asamblea anual celebrada la semana pasada. Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe, asumirá la presidencia de la asociación.

Tavárez dijo que entre sus prioridades está dar continuidad a los esfuerzos ante la Legislatura para lograr una reducción del IVU en los servicios de seguridad, fortalecer los lazos de colaboración con otros gremios y organizaciones, y dar prioridad al trabajo conjunto en beneficio de los socios.

“Es un honor asumir la presidencia de la ACCP y representar a una industria que desempeña un papel importante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Agradezco la confianza depositada en mí y asumo esta responsabilidad con el compromiso de aportar al fortalecimiento de nuestra industria”, expresó Tavárez.

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La nueva directiva quedó conformada de la siguiente forma: Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe será presidente; Carlos Pierluisi, vicepresidente senior de arrendamiento y mercadeo de Curzon PR será vicepresidente; Irvin Ramírez, gerente general de Inmobiliaria Santurce & Quintana Holding Corp., será tesorero; Luis Carreras, presidente de Dorado Shopping Center Development será secretario; César Vázquez, socio co-administrador de Céntrico Guayama será subtesorero; José “Papo” Pérez, vicepresidente y administrador de Empresas Pérez Hermanos será subsecretario. Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan quedó como parte de la Junta de Directores.