“Que los médicos estén emigrando de Puerto Rico es un problema económico. Somos un país pobre que tenemos que cumplir con los mismos estándares que cumplen todos los estados de Estados Unidos cuando manejamos planes médicos, hospitales, organizaciones de cuidado de salud. No hay forma que, con la economía como está en Puerto Rico y con las primas de Medicare Advantage, se iguale la compensación que estos médicos, jóvenes o no jóvenes, reciben -como ofertas- en Estados Unidos” , opinó la doctora Inés Hernández Roses, principal oficial médica de Medical Card System (MCS).

El estudio de la JSF no incluye una discusión profunda sobre el rol de las aseguradoras privadas, a pesar de las quejas esbozadas por los proveedores, particularmente, por la supuesta intervención de los planes en el criterio médico y tratamientos que se prescriben a los pacientes y las ganancias que reciben.

“El problema es económico”, reiteró Hernández Roses. “Y si voy a hablar de comercial, comercial es todavía más apretado porque los patronos y los individuos no pueden costear las primas que se pagan en Estados Unidos”.

“Creo que es importante que aclaremos que no se trata de que las aseguradoras queramos pagar menos a los proveedores” , dijo Nilda González, vicepresidenta de Manejo de Calidad y Estrellas de MMM Holdings. “Estamos en la disposición de hacer los arreglos para tener una compensación justa, pero es en función de los fondos que recibimos. Lo que anunció CMS para 2026… es que vamos a estar viendo un impacto mayor” .

Los retos de los planes Advantage

“Somos una población envejeciente y ellos escogen mantenerse en los planes MA. No vamos a dejar de luchar por los fondos. Somos expertos en hacer más con menos, pero eso no significa que queremos seguir haciendo eso”.

Puerto Rico es la jurisdicción con mayor penetración, con un 84% del mercado. Esto, a pesar de que los asegurados en Puerto Rico no tienen acceso a todos los programas Advantage. Por ejemplo, Puerto Rico no tiene derecho a un programa de ahorros de Medicare ni a servicios de atención prolongada (long-term care services and support) o rehabilitación complejoa, entre otros.