La Asociación de Restaurantes (ASORE) le restó importancia al reclamo de empleados del sector, quienes piden que se elimine el subsalario mínimo de $2.13 a meseros y bartenders, y que se establezca que el patrono debe pagar el salario mínimo completo, irrespectivo de si el trabajador recibe propinas o no.

Para apoyar a los empleados en su reclamo, las organizaciones Justicia Salarial y One Fair Wage llevaron a cabo ayer martes una manifestación frente a las oficinas de ASORE en el centro comercial Plaza Caparra en Guaynabo. La marcha se celebró también en diversos estados –entre ellos Colorado, Illinois, Nueva York y Maryland-, ya que el sub salario de $2.13 para empleados que reciben propinas está vigente en Estados Unidos.

“Estamos al tanto de la manifestación convocada hoy (ayer), la cual contó con una asistencia mínima de personas. Ellos están en todo su derecho de protestar si así lo entienden necesario, pero ASORE no tiene injerencia en este tema”, expresó Sonia Navarro, miembro de la junta de directores de ASORE y directora del Comité de Recursos Humanos de la entidad.

Sostuvo Navarro que cada patrono es responsable por Ley de cubrir la diferencia entre el salario de $2.13 y el mínimo federal de $8.50. “Si hay restaurantes que no están cumpliendo con la Ley, nuestro llamado es que los empleados lo informen en el Departamento del Trabajo”.

Un mesero en Puerto Rico gana un promedio de entre $18 a $25 la hora, con las propinas, aseveró Navarro.

Por su parte, Gadiel Lebrón, director ejecutivo de ASORE, señaló que la mayoría de los meseros y bartenders no quieren que se les elimine el sub salario de $2.13, pues temen que a la larga, se perjudiquen. Esto, porque los dueños de restaurantes tendrían que aumentar el precio de los platos en el menú, y por ende, el cliente tendría menos dinero para propinas.

Pese a que en la industria de restaurantes continúan los problemas de falta de personal, los ejecutivos de ASORE indicaron que las plazas de mesero y bartenders son las que menos rotación (“turnover”) tienen. En donde más recursos humanos necesitan es para los trabajos en la cocina.

El Nuevo Día indagó sobre cuánto es el “turnover” en los restaurantes en estos momentos, pero no precisaron la cifra.

De otro lado, los entrevistados dijeron que los dueños de restaurantes auscultan cada trimestre cómo se siente el personal con su trabajo, y hasta ahora los empleados les han dicho que prefieren quedarse como están. No obstante, el dúo aclaró que ese ejercicio lo hacen verbal, y no existe una encuesta o sondeo que así lo confirme.

La encuesta que sí tiene ASORE es una de abril de 2022 en la que sus socios rechazaron el proyecto cameral 1133, medida que el gobernador Pedro Pierluisi terminó vetando. El proyecto buscaba aumentar el salario base de los trabajadores que ganan propinas al 75% del salario mínimo estatal.

Lebrón se reafirmó en que los empleados no quieren que les eliminen el sub salario de $2.13, pues no se han quejado de eso en sus lugares de trabajo. “Yo quisiera saber por qué si hay ese reclamo por parte de los meseros, ellos no participaron de las vistas públicas ni fueron a la manifestación de hoy (ayer)”.

“Estamos en contra de toda medida que encarezca las operaciones en Puerto Rico que no tengan ningún fundamento, ni un análisis intenso para saber cuál es el impacto real”, manifestó Navarro al señalar que “cada vez es más vulnerable por lo costoso que se nos hace operar”.

La industria de restaurantes genera a la economía más de 59,000 empleos directos, según las estadísticas de ASORE.

En la manifestación de ayer la organización Justicia Salarial abogó por la aprobación del Proyecto del Senado 754, de la autoría de los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén. La medida establece que todas las personas que trabajan a base de propinas reciban el salario mínimo.

Tradicionalmente, el Día del Amor y la Amistad es el día de mayor ventas en el sector de restaurantes. Por ello, se escogió el 14 de febrero para hacer la demostración frente a ASORE.