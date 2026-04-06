Las pymes redefinen los antiguos espacios de Pridco

Además de operaciones fabriles a gran escala, el 15% de los espacios pertenecientes a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) ha sido arrendados a pequeñas y medianas empresas.

Esto de acuerdo con el análisis realizado por la agencia, según los acuerdos contractuales que mantiene desde enero de 2025.

Actualmente, la corporación pública cuenta con cerca de 1,500 edificios industriales y sobre 713 lotes de terreno en todo el archipiélago, de los cuales, según el director ejecutivo, Roberto Lefranc Fortuño, “actualmente estamos en 79% de ocupación”.

Nave de Pridco se convierte en ferretería

Para el empresario Javier Irizarry, propietario de Yumac Home Furniture, Inc., en Camuy, la oportunidad de desarrollar su negocio en un edificio de Pridco “ha sido de gran beneficio”.

En el lugar habilitaron una empresa de ebanistería, creada en 2003 por su padre, Francisco Irizarry, y un socio, en un espacio de unos 11,000 pies cuadrados.

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Unos 9 años más tarde, los empresarios inauguraron una ferretería para aumentar su propuesta empresarial.

“Somos un negocio donde hacemos gabinetes de cocina; ebanistería para baños, cuartos y closets. Además, somos ferretería liviana y vendemos cosas del día a día”, manifestó el empresario de 31 años.

“Nosotros llevamos 23 años en el edificio y, en estos años, hemos producido proyectos para vivienda pública y, también hicimos gabinetes al por mayor para la antigua Empresas Massó (entre otros clientes)”, agregó.

Aunque no mencionó a cuánto asciende la renta por la instalación, aceptó que, una de las ventajas de ocupar una nave de Pridco, dijo, “es que, en comparativa, los precios (de alquiler) están más bajitos que la media regular”.

“Entiendo que cualificamos para subsidios gubernamentales y tenemos unos subsidios que nos bajaron la renta significativamente. Aun así, era $35 el pie cuadrado; seguía siendo mucho más barato que el ofrecimiento que hay por ahí. En el mercado regular, el costo por pie cuadrado está sobre $45”, aceptó.

Con una operación que genera siete empleos, Irizarry reveló que, “la ferretería ha tenido un crecimiento brutal en los últimos seis o siete años”.

“Después del huracán María, muchas cosas cambiaron, muchos negocios cerraron y tuvimos la oportunidad de capitalizar en ese renglón y crecer. Los gabinetes de cocina se están vendiendo muy bien en toda la isla”, sostuvo.

“Inclusive, hemos tenido que parar de suplir gabinetes porque conseguir empleados es lo más difícil. Ahora mismo, necesitaría entre 10 a 12 empleados para correr la operación completa y, solo tengo siete”, lamentó.

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Aseguró que pese a los desafíos, “el negocio vale la pena”.

“Es bien retante; es un negocio de mucho producto, hay que invertir mucho dinero y es un negocio de mucha reinversión. La misma ganancia hay que volverla a invertir, pero sí da frutos”, confesó.

Su meta es expandir el negocio para competir con una ferretería multinacional que tiene varias tiendas en la isla.

Sin embargo, reconoció que “eso conlleva mucho tiempo y dinero”.

“La meta es clara... Home Depot se lleva $250,000 diarios de dinero puertorriqueño, por cada tienda, para Estados Unidos. Aquí podemos generar esa cifra y suplir la demanda con los negocios de aquí”, asintió.

1 / 10 | Sorullitos Artesanales Mamá Toña. Gilberto Luna Benítez es el propietario de la empresa Sorullitos Artesanales Mamá Toña, establecida hace una década en Aibonito. - alexis.cedeno 1 / 10 Sorullitos Artesanales Mamá Toña Gilberto Luna Benítez es el propietario de la empresa Sorullitos Artesanales Mamá Toña, establecida hace una década en Aibonito. alexis.cedeno Compartir

Desde panaderías a funerarias

Además de Ferretería Yumac, el Camuy Industrial Park alberga otras pymes, entre estas, Arecibo Home Design, Funeraria Melvin Amador y, FL Bakery; una manufacturera panificadora que se expandió desde el estado de Florida a Puerto Rico en febrero de 2026.

Según el alcalde, Gabriel Hernández Rodríguez, “somos el único municipio costero del norte, desde Dorado hasta Aguadilla, que tiene 100% de ocupación de las naves de Pridco”.

“Tenemos un acuerdo de administración con Pridco que, se firmó en el 2013 con el pasado alcalde, bajo una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa que autoriza a Pridco traspasar la nave”, relató al mencionar que el parque industrial en esa municipalidad, cuenta con 107,000 pies cuadrados.

No obstante, tras un litigio con el gobierno estatal, no hubo un traspaso de las propiedades, sino un acuerdo de administración con el ayuntamiento.

Una de las empresas en establecerse bajo la iniciativa de comanejo de propiedades fue Arecibo Home Design que, actualmente ocupa un espacio de 76,000 pies cuadrados.

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“Hoy día, Arecibo Home Design se ha expandido desde Camuy a todo Puerto Rico y, la República Dominicana. Así se hizo con SNC que, es la manufacturera que se expandió en la nave de Pridco con inversión de $1.4 millones y la creación de 200 empleos”, expresó.

“Eso nos dio la oportunidad de tener un oulet en Camuy (con Arecibo Home Design) que, es una tienda al detal de productos que llegan con un tipo de defecto y se venden a menor costo. Además, se expandió a ventas por internet que se originan en Camuy”, reveló.

En el caso de FL Bakery, de acuerdo con el alcalde, “le dimos un 25% en crédito al empresario para que pudiese tener un cash flow y, seguir creciendo”.

En tanto, adelantó que el ayuntamiento está en el proceso de identificar unos terrenos municipales, declarados como zona industrial dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, para que Pridco pueda erigir una nave de 26,000 pies cuadrados.

Se trata de seis cuerdas de terreno en la carretera PR-119, de las cuales, el municipio pondría “cinco cuerdas a disposición de Pridco para crear una nueva nave de 26,000 pies cuadrados”.

“Tenemos que buscar inversión privada para garantizar el financiamiento de esa construcción. Una vez tengamos la carta intención donde nos pone en disposición de crear esta nueva nave, voy a buscar empresarios que quieran desarrollar en Camuy, para tener la fuente de repago para la construcción de esta nueva nave”, asintió.

1 / 10 | Arecibo Home Design: el negocio que transformó el mercado de baños en Puerto Rico. Arecibo Home Design opera siete tiendas en Puerto Rico y genera cerca de 200 empleos directos. Las nuevas facilidades están ubicadas en Toa Baja, en la carretera #2 Km 18.9 del barrio Candelaria. - Carlos Rivera Giusti 1 / 10 Arecibo Home Design: el negocio que transformó el mercado de baños en Puerto Rico Arecibo Home Design opera siete tiendas en Puerto Rico y genera cerca de 200 empleos directos. Las nuevas facilidades están ubicadas en Toa Baja, en la carretera #2 Km 18.9 del barrio Candelaria. Carlos Rivera Giusti Compartir

Oportunidad para las pymes

Por su parte, el director ejecutivo de Pridco, señaló que además de Camuy, la agencia ha logrado reutilizar sus todos sus espacios en otros municipios como San Juan, Bayamón y Guaynabo.

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En cuanto a los terrenos pertenecientes a la agencia, según Lefranc Fortuño, “algunos de estos lotes ya han sido desarrollados y tienen naves especiales”.

“Otros están en planes para desarrollarse y son parte de la estrategia de mercadeo de (Pridco), cuando tenemos empresas que quieren venir a establecerse en Puerto Rico y, no necesariamente algún edificio se adapta a sus necesidades”, admitió Lefranc Fortuño.

Ante la situación, comentó: “Pridco ha estado trabajando en un nuevo diseño que se adapta a las necesidades del mercado; se llama el white box”.

“Es un diseño que fue avalado por el Medical Device Cluster y otras organizaciones industriales en Puerto Rico que validan que, en efecto, (la estructura) se adapta a todo lo que requiere una instalación industrial moderna de clase mundial”, sostuvo.