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Lenovo impulsa la inteligencia artificial híbrida en Puerto Rico

Presentó su visión y nuevos dispositivos durante el evento Lenovo Tech World, celebrado en San Juan

31 de marzo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lenovo Tech World Tour hizo para en Puerto Rico durante marzo 2026, para presentar su visión sobre IA híbrida y sus nuevos dispositivos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La empresa de tecnología Lenovo celebró hace unos días el evento Lenovo Tech World Puerto Rico, donde reunió a líderes empresariales y de tecnología en San Juan, para analizar cómo la inteligencia artificial (IA) híbrida está transformando las organizaciones y presentar su nueva generación de dispositivos.

Durante el evento, la compañía también detalló su visión de una IA más personal, empresarial e integrada, con capacidad para conectar dispositivos, infraestructura y nube en un ecosistema inteligente.

Tal visión la conjugan en el concepto “Smarter AI for All” (IA más inteligente para todos, en inglés), se informó mediante comunicado.

A su vez, Lenovo destacó las innovaciones de su nueva generación de computadoras personales con IA, que se presentaron en enero durante el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

“Para cada uno de nosotros, la IA potenciará nuestra creatividad, agudizará nuestra intuición e inspirará nuestra imaginación, porque ahora se inspira en nuestro lenguaje, hábitos, experiencias y recuerdos únicos. Esto supone un cambio fundamental hacia aumentar, elevar y maximizar el potencial humano”, expresó el presidente y CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, mediante comunicado.

Y, en el entorno empresarial, el ejecutivo afirmó que “la transformación es aún más profunda”.

“La IA va más allá de la gestión de procesos y la optimización de flujos de trabajo. Ahora empodera a las organizaciones para utilizar datos propietarios generados a partir de sus propias operaciones”, expuso.

Sobre la nueva generación de PC, se destacó su diseño para ejecutar cargas de IA directamente en el equipo, lo cual mejora la privacidad, reduce la latencia y el consumo de energía.

Asimismo, se expusieron cómo soluciones Smart Connect y Motorola Qira, herramientas que permiten experiencias fluidas entre dispositivos, lo que a su vez, facilita la productividad y continuidad del trabajo.

El encuentro también abordó la importancia de la infraestructura y de adoptar modelos flexibles como TruScale, que permiten a las organizaciones escalar la IA de forma eficiente.

En el ámbito global, la empresa resaltó su rol como Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento al que contribuirá con soluciones de inteligencia artificial para análisis en tiempo real de los partidos y experiencias inmersivas.

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Inteligencia artificialLenovoConsumer Electronics Show
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