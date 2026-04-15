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Liberty Business se alía con INprende para apoyar a clientes de negocios

Con la alianza, la proveedora brinda acceso a beneficios como eventos y talleres

15 de abril de 2026 - 2:01 PM

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Liberty Business, brazo de servicio a clientes comerciales de la proveedora, se alió con la organización de desarrollo empresarial INprende. (Suministrada .)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Liberty Business anunció este miércoles que firmó una alianza con la organización puertorriqueña de desarrollo empresarial INprende.

A través de este acuerdo, los clientes de Liberty Business podrán acceder beneficios como boletos para eventos educativos y participación en actividades de networking para potenciar sus negocios al máximo.

La alianza con INprende es una oportunidad para fortalecer nuestra propuesta de valor en el segmento de negocios, particularmente para las pequeñas y medianas empresas en la isla”, dijo María Ramos, vicepresidenta de Liberty Business, mediante comunicado. “Esta alianza busca integrarnos directamente en ecosistemas de emprendimiento, lo que nos posiciona como el proveedor de servicios y aliado estratégico preferido que ayudará a los negocios a ser exitosos”.

Con la colaboración, Liberty Business informó que aspira a elevar la experiencia de sus clientes al ofrecer soluciones más alineadas con sus retos y oportunidades operacionales, desde conectividad hasta herramientas digitales que impulsen la productividad de sus negocios.

Por su parte, INprende le brinda a la compañía acceso a espacios de educación, networking y desarrollo empresarial, donde los consultores de Liberty Business pueden interactuar con clientes actuales y potenciales, logrando así relaciones de mayor confianza y a largo plazo.

“Liberty Business ha venido evolucionando su propuesta para ofrecer cada vez más soluciones a sus clientes y, desde INprende, compartimos ese mismo compromiso de innovar constantemente para crear nuevas formas de apoyar el crecimiento empresarial”, dijo Alessandra Correa, fundadora de INprende. “Esta es una alianza con una sinergia natural, donde se conecta la tecnología, la educación y la estrategia con un mismo propósito: ayudar a las empresas a innovar, adaptarse y evolucionar en un entorno cada vez más exigente”.

Al estar presentes en iniciativas de mentoría, Liberty Business obtendrá conocimiento valioso sobre tendencias del mercado, y oportunidades de innovación, que ayudarán a optimizar sus soluciones y brindar ofertas más personalizadas para cada cliente, se informó.

La alianza con INprende también le permite a Liberty Business ser parte activa del crecimiento de sus clientes, acompañándolos en su desarrollo y brindándoles acceso a conocimiento, herramientas y conexiones que potencian sus negocios.

“Esta alianza nos motiva a ofrecer un servicio más humano, estratégico y orientado al éxito de nuestros clientes, alineado con nuestra visión de ser el socio clave en su crecimiento”, concluyó Ramos.

INprende fue fundada en el 2015, con una receta que combina creatividad, estrategia, tecnología y desarrollo profesional para diseñar y ejecutar soluciones que potencian a empresas, gobiernos y profesionales.

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Liberty Puerto RicoINprendePymesEmprendedores puertorriqueños
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