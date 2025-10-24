Liberty lanza garantía para su internet fijo

Como una apuesta “audaz” a la confiabilidad de su red, Liberty presentó una nueva garantía para clientes que se suscriban a su internet fijo: la devolución de su dinero si en el término inicial de 30 días no están satisfechos con el servicio.

“Esto marca el lanzamiento de una nueva y audaz garantía de satisfacción. Estamos tan confiados en nuestros servicios de internet que estamos brindando a nuestros nuevos clientes la oportunidad de obtener su dinero de vuelta en 30 días, si no están satisfechos”, indicó mediante comunicado Quique Vivas, principal oficial de consumo de Liberty.

La garantía se acompaña con una versión mejorada de su servicio de internet WowFi, que ahora incluye un enrutador con tecnología inteligente (Smart Wi-Fi), se informó.

“Las capacidades del nuevo router para optimizar la conexión de Wi-Fi a través del hogar con la tecnología Smart Wi-Fi son increíbles. Estamos bien emocionados con esta nueva tecnología y estamos seguros de que los consumidores lo estarán también", afirmó Vivas.

PUBLICIDAD

Más potente e inteligente

En cuanto a la nueva versión de WowFi, se explicó que Smart Wi-Fi provee velocidades más rápidas, mayor capacidad y mejor penetración de la señal.

Impulsado por Plume HomePass, Liberty Smart Wi-Fi promete adaptarse a los distintos espacios para brindar mejor distribución de wifi dentro de los hogares. Además, con la aplicación móvil de Liberty Smart Wi-Fi, los clientes pueden controlar su red desde el celular.

“Con la versión anterior de WowFi, uno de los extensores tenía que estar conectado al router por ethernet (cable), pero ese ya no es el caso. El nuevo router ya tiene un agente incluido que provee todas las ventajas del Smart Wi-Fi", comentó Vivas. “Si los clientes necesitan una cubierta adicional a través del hogar, pueden adquirir e instalar nuestros extensores para tener una señal ininterrumpida”.

El nuevo router con Smart Wi-Fi ya está disponible para clientes nuevos de internet del hogar.