24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Liberty lanza garantía para su internet fijo

La proveedora promete devolver el dinero a clientes nuevos, si en los primeros 30 días no están satisfechos con el servicio de su red

24 de octubre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enrique "Quique" Vivas, principal oficial de consumo de Liberty Puerto Rico, anunció la nueva garantía para clientes de internet fijo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como una apuesta “audaz” a la confiabilidad de su red, Liberty presentó una nueva garantía para clientes que se suscriban a su internet fijo: la devolución de su dinero si en el término inicial de 30 días no están satisfechos con el servicio.

“Esto marca el lanzamiento de una nueva y audaz garantía de satisfacción. Estamos tan confiados en nuestros servicios de internet que estamos brindando a nuestros nuevos clientes la oportunidad de obtener su dinero de vuelta en 30 días, si no están satisfechos”, indicó mediante comunicado Quique Vivas, principal oficial de consumo de Liberty.

La garantía se acompaña con una versión mejorada de su servicio de internet WowFi, que ahora incluye un enrutador con tecnología inteligente (Smart Wi-Fi), se informó.

“Las capacidades del nuevo router para optimizar la conexión de Wi-Fi a través del hogar con la tecnología Smart Wi-Fi son increíbles. Estamos bien emocionados con esta nueva tecnología y estamos seguros de que los consumidores lo estarán también", afirmó Vivas.

Más potente e inteligente

En cuanto a la nueva versión de WowFi, se explicó que Smart Wi-Fi provee velocidades más rápidas, mayor capacidad y mejor penetración de la señal.

Impulsado por Plume HomePass, Liberty Smart Wi-Fi promete adaptarse a los distintos espacios para brindar mejor distribución de wifi dentro de los hogares. Además, con la aplicación móvil de Liberty Smart Wi-Fi, los clientes pueden controlar su red desde el celular.

“Con la versión anterior de WowFi, uno de los extensores tenía que estar conectado al router por ethernet (cable), pero ese ya no es el caso. El nuevo router ya tiene un agente incluido que provee todas las ventajas del Smart Wi-Fi", comentó Vivas. “Si los clientes necesitan una cubierta adicional a través del hogar, pueden adquirir e instalar nuestros extensores para tener una señal ininterrumpida”.

El nuevo router con Smart Wi-Fi ya está disponible para clientes nuevos de internet del hogar.

Antes de que termine el 2025, Liberty espera haber actualizado todos los enrutadores de los clientes existentes para que también accedan a esta tecnología.

Tags
Liberty Puerto RicoTelecomunicacionesInternetWiFi
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
