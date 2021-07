Liberty Puerto Rico detalló hoy que toda la cobertura olímpica, que comienza a partir de mañana, viernes, se podrá ver en alta definición (HD) a través de todos los canales de televisión de la cadena NBC y por sus plataformas de streaming incluyendo Peacock.

Los clientes también tendrán acceso a una cobertura de eventos completa a través de la aplicación Liberty Go y por Internet en NBCOlympics.com. Además, podrán ver contenido especial por Liberty on Demand.

Los juegos de Tokio comenzarán con la ceremonia de apertura, la cual se transmitirá en vivo el viernes 23 de julio a las 7 a.m. hora del este y será retransmitida esa noche a las 7:30 p.m. por NBC (14 SD/ 214 HD). La cobertura concluirá el domingo, 8 de agosto con la ceremonia de clausura de los juegos, que irá al aire a las 7 a.m. hora del este. Los clientes de Liberty podrán ver sobre 7,000 horas de cobertura olímpica por televisión a través de los paquetes de video Español de Primera, U-Pick, Ultimate y Ultimate Plus.

PUBLICIDAD

Para ver la acción olímpica en inglés, los clientes podrán sintonizar los canales NBC (canal 14/214 HD); NBC Sports (canal 68/268 HD), USA (canal 31/231HD), CNBC (canal 22/222 HD) y el Golf Channel (canal 43/243 HD). Además, Liberty ofrecerá The Olympic Channel: Home of Team USA (canal 162/362 HD) desde el 22 de julio al 5 de septiembre. Este canal especial transmitirá 242 horas de cobertura y será el hogar de los eventos olímpicos de tenis y los torneos de lucha. También incluirá cobertura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se llevarán a cabo justo después de las Olimpiadas. Este canal estará disponible para los clientes de televisión con los paquetes de Ultimate y U-Pick.

Los clientes también podrán ver cobertura variada de los juegos en español, incluyendo eventos en los que participa la delegación de Puerto Rico, a través de Telemundo (canal 2/202 HD) y Punto 2 (canal 88). También podrán disfrutar de cobertura variada de eventos en vivo y en español a través de NBC Universo (canal 87/287 HD).

Los clientes que tengan Liberty on Demand podrán ver repeticiones y momentos más destacados de algunos eventos el próximo día. Estos incluyen videoclips a través de los juegos, algunos de ellos en español, y la retransmisión completa de varios eventos olímpicos diariamente. Además de entrevistas y las ceremonias de apertura y clausura, los clientes también tendrán disponible el NBC Primetime Show todos los días.

Para acceder este contenido, los clientes deben sintonizar el canal 1 y bajo el menú de Liberty on Demand, entrar a la opción Tokyo Olympics 2020. Los clientes con cajas de video Cisco y DTA deberán cambiarlas para poder tener acceso a Liberty on Demand.

PUBLICIDAD

Para ver sus eventos favoritos donde estén y a cualquier hora, los clientes de Liberty pueden entrar a NBCOlympics.com o ver los canales de NBC a través de la aplicación de Liberty Go. Todos los eventos se transmitirán en vivo y se retransmitirán luego. Además de una cobertura olímpica completa que incluye cada ángulo, los clientes disfrutarán de contenido como entrevistas, noticias, perfiles de los atletas y sus equipos, segmentos de videos diarios y horarios detallados.

Los clientes de Ultimate tendrán acceso a todos los eventos dentro de estas aplicaciones. Para poder acceder este contenido, deben estar registrados en la página de Mi Liberty y escoger a Liberty Cablevision of PR entre la lista de los proveedores. Los clientes que no están suscritos a Ultimate podrán acceder a contenido limitado, el cual incluye algunos videos de ciertos eventos y datos. Los clientes siempre podrán acceder las aplicaciones individuales de los canales según su suscripción de video.

Para más información sobre la transmisión de las Olimpiadas de Tokio 2020 y un horario completo, visite http://www.nbcolympics.com. Los clientes también pueden obtener más información entrando a la página de Liberty Puerto Rico www.libertypr.com y sus cuentas en redes sociales.