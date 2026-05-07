Liberty Puerto Rico recupera terreno en sus finanzas y clientela

Por seis meses consecutivos, la proveedora de telecomunicaciones Liberty Puerto Rico ha recuperado suscripciones móviles y mejorado su situación financiera, según destacó su compañía matriz Liberty Latin America (LLA), al presentar sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026.

Además, LLA anunció que GCI Liberty, Inc. (GCIL) obtuvo una tajada de participación en la empresa, al adquirir cerca de $107 millones en distintas categorías de acciones.

Según el reporte de LLA, al 31 de marzo, Liberty obtuvo un aumento neto de 4,100 suscriptores móviles con contrato (conocido como pospago), respecto a los registrados al cierre del 2025.

En total, la proveedora contó 673,200 suscriptores móviles, de los cuales 523,900 son de pospago.

En lo que representa el primer aumento desde diciembre del 2024, Liberty reportó crecimiento trimestral de 3,600 unidades generadoras de ingresos (RGU) en sus servicios fijos, que incluye televisión paga, telefonía y servicio de internet, para un total de 991,400 (RGU).

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RGU se refiere a cada servicio fijo que contrata un cliente. “Por ejemplo, si un cliente residencial en Puerto Rico se suscribió a nuestro servicio de video, telefonía fija y servicio de internet de banda ancha, el consumidor constituiría tres RGU”, explica la empresa en las notas del reporte financiero.

Además, Liberty vio una mejora interanual de 12% en su ingreso operativo ajustado antes de amortizaciones (OIBDA, en inglés), que subió a $91.1 millones versus los $81.5 millones reportados el mismo trimestre del 2025.

“Los resultados para este trimestre y la tendencia que hemos estado experimentado desde finales del año pasado nos dicen que estamos recuperando la confianza de nuestros clientes. Lo vemos en las ventas además del número de bajas. Ambas tendencias han seguido mejorando continuamente”, dijo Guillermo Ponce, gerente general interino de Liberty Communications de Puerto Rico, mediante declaraciones escritas.

“La experiencia de nuestros clientes también ha mostrado una gran mejoría en áreas como facturación, nivel de llamadas de servicios y mejoras en nuestros canales de servicio digitales como nuestra aplicación, MyLiberty”añadió.

El ejecutivo indicó que “hemos estado trabajando arduamente para poner en marcha muchos esfuerzos para cambiar el rumbo de la compañía, y hemos estado viendo los resultados”.

“Quiero agradecer a todos los empleados de Liberty que han mostrado el mayor compromiso con nuestros clientes y con Puerto Rico. Somos la compañía de telecomunicaciones de Puerto Rico para Puerto Rico y continuaremos esforzándonos para ganarnos la confianza de nuestros clientes”, concluyó Ponce.

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Apuesta de $107 millones

En cuanto a la participación de GCIL, esa firma anunció mediante comunicado que podría expandirse, pues negocia con el presidente de su Junta de Directores, Dr. John C. Malone, sobre la posible compra de una porción de sus acciones. Malone también es el presidente emérito de la Junta de directores de LLA, pues lideró la fundación de la matriz original Liberty Global, antes de que LLA se creara como una corporación separada.

“Estoy entusiasmado con la oportunidad que presenta la inversión de GCI Liberty en LLA y las perspectivas para LLA en el futuro, dadas sus sólidas posiciones de mercado en un conjunto único de activos”, expresó por escrito Malone.

A su vez, Ron Duncan, principal ejecutivo de GCIL, dio un espaldarazo a la gestión de su homólogo en LLA, Balan Nair: “Balan y su equipo han hecho un trabajo impresionante desarrollando LLA hasta convertirla en un proveedor líder de conectividad integrada en América Latina y el Caribe, y esperamos participar en los posibles beneficios que se avecinan”.