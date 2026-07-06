Liberty refuerza su internet en el hogar con servicio de redundancia de señal

Liberty Puerto Rico anunció el servicio de redundancia de señal para los clientes de internet en el hogar, que garantiza cambio automático a la red móvil si la conexión fija sufre una interrupción.

Bautizado “Unbeatable Internet”, el servicio se logra con un dispositivo (conocido en inglés como dongle) que se conecta al módem para manejar el cambio de señal sin que el cliente tenga que intervenir.

“Esto es una gran solución que asegura la continuidad de servicio, sirviendo como un respaldo o redundancia para el internet del hogar”, dijo mediante comunicado Quique Vivas, principal oficial de consumo de Liberty. “Esto va de la mano con nuestra garantía de red de 30 días que les brinda a nuestros clientes la oportunidad de probar nuestro internet por 30 días o recibirán su dinero de vuelta”.

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Según Vivas, Unbeatable es bien fácil de usar. Los clientes solo necesitan conectar su dongle al puerto USB en la parte trasera de sus módems. El dongle puede tener hasta cinco equipos conectados a la vez.

Liberty agregó que Unbeatable se une a Smart Wi-Fi para optimizar aún más la experiencia de los clientes de internet del hogar, pues brinda mayor penetración y capacidad donde más hace falta, aseguró la empresa. Esto responde a que el producto, impulsado por Plume HomePass, incluye una conexión inalámbrica que se adapta de forma inteligente al espacio que cubre.

Mientras, la aplicación móvil Smart Wi-Fi permite que los clientes puedan controlar su red inalámbrica con facilidad, incluso a distancia.

Oferta de prueba

Para animar a que clientes nuevos prueben el servicio en el hogar Liberty informó que tiene una oferta especial de $59.99 al mes, por los primeros 12 meses, que incluye velocidades de 1 gigabit para descarga y 30 megabits para subida, el dongle de Unbeatable y el módem de Wi-Fi.

Mientras, los clientes existentes pueden probar el nuevo servicio de continuidad de señal por $2.49 al mes, por los primeros seis meses.

Las ofertas son válidas hasta el 31 de agosto.

Unbeatable es un servicio de redundancia, que no requiere que el cliente tenga contratada una línea móvil con Liberty.