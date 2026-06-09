Llegan las apuestas deportivas a Distrito T-Mobile

A la oferta gastronómica, musical y de entretenimiento que existe en el complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, en Miramar, se sumarán las apuestas deportivas de la mano de la reconocida marca BetMGM.

Inicialmente, los visitantes podrán interactuar con la plataforma de BetMGM a través de kioskos ubicados en Popular Plaza, al lado izquierdo de la tarima, y otras áreas del recinto.

Mientras, en los próximos meses, en el interior del establecimiento Arena Medalla, abrirá un espacio exclusivo denominado Lounge 21, donde se ofrecerá una experiencia de última categoría para disfrutar de juegos en vivo.

La inversión en el espacio ascenderá a unos $350,000, precisó Rolando Padua, co-CEO de Paulson Puerto Rico, la empresa que lidera las operaciones de licenciamiento de la marca BetMGM en la isla.

“Continuamos creyendo en conceptos que van a aportar al desarrollo de la industria del turismo: restaurantes, conceptos gastronómicos, diversión y experiencias. Qué mejor que Distrito T-Mobile, por donde anualmente pasan millones de personas, para ser un lugar en donde queríamos posicionarnos”, apuntó Padua.

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Previo a la apertura de las operaciones de BetMGM en Distrito T-Mobile, Paulson Puerto Rico inauguró sucursales satélites en Mayagüez y Caguas, respectivamente.

Padua precisó que cuentan con 30,000 jugadores en la plataforma, de los cuales 17,000 están activos.

Tan solo por las operaciones de apuestas deportivas, el ejecutivo sostuvo que durante el pasado año fiscal remitieron $3.2 millones al fisco.

“Nuestra meta es tener por lo menos cinco satélites antes de que acabe el año. Ya estamos en conversaciones activas sobre ellos”, reclamó.

Por su parte, Federico Stubbe Jr., CEO de Prisa Group, propietarios de Distrito T-Mobile, destacó que la llegada de BetMGM al recinto es parte de la estrategia de mantener la vigencia del lugar con una nueva oferta variada de entretenimiento.

El complejo cumple próximamente cinco años de iniciar operaciones tras una inversión multimillonaria.

“Siempre estamos buscando hacer cosas nuevas y frescas. Esto (las apuestas deportivas) eleva la experiencia de nuestros visitantes, que vienen aquí a entretenerse y a pasarla bien”, expresó.

“Qué mejor marca que BetMGM y qué mejor grupo que Paulson Puerto Rico para unir esfuerzos y traerles unas nuevas experiencias a nuestros visitantes. Este es el primero de muchísimas cosas bien chévere que vamos a estar anunciando”, anticipó el empresario.

Durante el anuncio de la llegada de las apuestas deportivas a Distrito T-Mobile, también participó Scott Woodgate, representante de BetMGM, quien destacó la importancia del mercado local para la compañía con presencia global.

Woodgate, además, destacó la “colaboración” de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, entidad responsable de la regulación de las apuestas deportivas.

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“El éxito de esta industria se ha construido sobre un firme compromiso con la integridad, la regulación, la protección del consumidor y el juego responsable. Estamos agradecidos por su continuo apoyo y colaboración”, apuntó.

Prisa adelanta nuevas inversiones

De otra parte, Stubbe adelantó que Prisa Group hará próximamente varios anuncios sobre inversiones adicionales en el sector turístico.

“Estamos muy involucrados en el tema de entretenimiento y de Puerto Rico como un destino internacional de entretenimiento”, adelantó.

Mientras tanto, aseveró que la empresa se dispone a culminar la construcción de los hoteles Hilton en el Distrito de Convenciones, así como entregar las unidades residenciales del proyecto One Distrito bajo la marca Apartments by Marriot.

Ambos proyectos, sostuvo, sumarán 400 habitaciones al Distrito de Convenciones.