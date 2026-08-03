Los comerciantes al detal ponen fecha a su encuentro anual

La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (Acdet) anunció el regreso de Retail Out of the Box 2026, un encuentro del sector de comercio al detal en la isla.

La cumbre se celebrará el miércoles, 26 de agosto, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, bajo el concepto “Retail Rewired- Leadership Edition”.

La edición de este año estará enfocada en cómo las empresas pueden fortalecer su liderazgo, capital humano, experiencia del cliente y productividad para competir ante un consumidor más conectado, informado y exigente.

El evento espera reunir a más de 1,000 empleados, supervisores, gerenciales, ejecutivos, suplidores y líderes de las principales cadenas y empresas vinculadas al comercio al detal.

“Los datos confirman que el (comercio al detal) no está en crisis; está evolucionando. El consumidor continúa comprando, pero está seleccionando con mayor intención dónde, cómo y a quién compra. En este escenario, la diferencia estará en la capacidad de cada empresa para ejecutar mejor, desarrollar su talento y crear una experiencia que genere confianza y lealtad”, expresó José González, presidente de Acdet y fundador de Pepe Ganga.

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Las cifras más recientes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reflejan la transformación que atraviesa el mercado, según indicó la organización en comunicado de prensa.

Aunque en lo que va de año, las ventas al detal en Puerto Rico registraron una reducción de 2.2% frente al año anterior, varias categorías registraron crecimientos significativos.

Las tiendas de calzado aumentaron sus ventas 9.7%; ropa, 9.1%; y cosméticos, productos de belleza y perfumes, 8.7%. Las grandes cadenas también registraron un crecimiento de 2.4% durante el mes de junio. En el acumulado del año fiscal 2026, las ventas alcanzaron $43,272.5 millones, un aumento de 1%.

Esta realidad servirá de punto de partida para el panel “Categorías Ganadoras: De la Estrategia a la Tienda”, que analizará cómo las decisiones comerciales, el posicionamiento de marca, la experiencia en el establecimiento y la ejecución operacional se traducen en preferencia del consumidor. La conversación incluirá perspectivas de los sectores de moda, belleza y centros comerciales.

Inteligencia artificial con propósito humano

La inteligencia artificial también estará sobre la mesa en el evento, dado que el reporte de Salesforce “Connected Shoppers” indica que el 39% de los consumidores y el 54% de la Generación Z ya utilizan IA para descubrir productos, mientras que el 75% de los “retailers” reconoce que los procesos y tecnologías ineficientes afectan la productividad de sus empleados.

Para atender la transformación, Retail Out of the Box presentará las Sesiones TED: “El futuro del trabajo en retail: IA, productividad y cambio”, enfocadas en cómo aplicar la tecnología para mejorar procesos, apoyar la toma de decisiones y potenciar las capacidades de las personas, sin perder el componente humano que distingue el servicio.

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La agenda incluirá además la conferencia magistral “Construyendo XperiencIAs: el futuro no es digital, es humano”, a cargo de Rodrigo Fernández de Paredes, CEO de Xcustomer Group, presidente de Customer Experience Latam Association y reconocido referente internacional en experiencia del cliente y del empleado.

“Esta edición fue diseñada para conectar las grandes tendencias con los retos que viven diariamente nuestros equipos en las tiendas y organizaciones. La tecnología abre enormes oportunidades, pero son el liderazgo, la cultura, el servicio y la capacidad de ejecutar los que convierten esas herramientas en resultados”, señaló Lymaris Otero, directora ejecutiva de Acdet.

“El desarrollo del capital humano tendrá un lugar central en la cumbre. Según el Foro Económico Mundial, el 39% de las competencias principales de los trabajadores podría cambiar hacia el 2030 como consecuencia de la inteligencia artificial y otros cambios tecnológicos. Esta transición requerirá no solo destrezas digitales, sino también juicio, colaboración, adaptabilidad y solución de problemas”, se indicó.

La jornada culminará con una sesión presentada por Arturo Mejía sobre el liderazgo personal, la toma de decisiones y la capacidad de enfrentar el cambio desde una perspectiva humana y provocadora.