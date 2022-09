Fajardo – La Asociación de Contratistas Generales retomó el reclamo a la empresa LUMA Energy para que eliminen el requisito de obligarles a firmar un acuerdo laboral con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW) en inglés, antes de poder firmar un contrato de servicio.

Durante la asamblea anual de la organización, que se celebra en un hotel de este municipio hasta mañana, domingo, el pasado presidente de la organización, Francisco Díaz Massó, pidió nuevamente a la empresa eliminar este requisito que, según dijo, limita las oportunidades para los contratistas locales que quieran trabajar en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico.

“Se supone que la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y LUMA comenzaran a la mayor brevedad sus programas en transformación, pero no hemos visto movimiento. Mientras tanto, seguimos teniendo muchos apagones diarios”, afirmó Díaz Massó durante un foro sobre el tema de energía en la asamblea de hoy. “Rechazamos los acuerdos laborales que LUMA está imponiendo a los contratistas generales. Las acciones de LUMA podrían estar obstaculizando a operaciones que preferimos estar con un taller abierto. Estamos apoyando que sea un libre mercado, donde sea una opción si queremos tener un acuerdo o no. No queremos imposiciones”.

Juan Rodríguez, vicepresidente del Programa de Mejoras Capitales de LUMA Energy, contestó por su parte que es un asunto que la empresa evaluará “sobre la marcha”.

“Sabemos que es una situación individual. LUMA, como compañía privada, estamos al tanto de los inconvenientes que algunos sectores tienen y vamos a ir evaluando sobre la marcha el resultado de esto”, contestó. “Voy a ser bien honesto. Para lograr la reconstrucción, tenemos que traer recursos del mundo entero”.

Defendió el requisito establecido por LUMA al indicar que “el acuerdo laboral nos permite establecer ciertos beneficios, como paga para los empleados que van a mejorar la economía del País”.

“Estamos monitoreando. No vamos a dejar que esto sea un inconveniente para poder adelantar los proyectos”, precisó.

Díaz Massó, quien además preside la firma de contratistas de infraestructura eléctrica, mecánica y telecomunicaciones Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, insistió en que el requisito no debería ser obligatorio.

“Debe ser un mercado abierto y que cada cual escoja lo que nos conviene, pero que no sea una imposición”, aseveró.

Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, buscó respaldar la postura de los contratistas al indicar que “nosotros confiamos en los contratistas de Puerto Rico”.

“Lo que estamos proyectando no lo podemos hacer solos. No tenemos los recursos, pero estamos conscientes que los contratistas sí los tienen”, precisó.