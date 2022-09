FAJARDO – El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, aprovechó un foro de contratistas para lanzar duros reclamos al Negociado de Energía y los señaló de tener detenidos una larga lista de proyectos que mejorarían la capacidad de generación de la corporación pública.

Colón aprovechó hoy la convención de la Asociación de Contratistas Generales (ASG) en un hotel de Fajardo para destacar los problemas de generación del sistema y los proyectos detenidos en el Negociado de Energía que, según dijo, podrían ayudar a fortalecer el sistema ahora en vez de esperar por la reconstrucción total del sistema eléctrico.

“Tenemos los fondos porque el gobierno federal ha provisto fondos. Mientras la transición se da, lo que necesito es que el negociado los apruebe. En el negociado hay 13 proyectos pendientes. Cada vez que nos niegan esos proyectos, ponen en riesgo el sistema de generación de energía. Esa es la realidad”, afirmó Colón durante el foro de energía presentado ante los contratistas.

Lillian Mateo, comisionada del Negociado de Energía, le respondió entonces que están siguiendo el Plan Integrado de Recursos (IRP, por sus siglas en inglés) y que la AEE no ha propuestos cambios al documento.

“El negociado está implementando la política pública establecida. No voy a traer gráficas ni tengo necesidad de esas cosas. No hay que ser ingeniero para saber los problemas que tiene el sistema, pero si PREPA (la AEE) necesita generación, hay múltiples avenidas para conseguirla”, afirmó. “Hay múltiples avenidas y recursos para usar los fondos federales que el negociado hace año y medio le está diciendo a la autoridad, de forma expresa, que si necesita una enmienda al IRP, que la solicite porque el negociado no está para hacer cuentos, estamos en un rol como regulador”.

Insistió en que no tienen ante su consideración ninguna enmienda a este plan o propuesta de la AEE.

“Tenemos que dejar atrás los paradigmas, reinventarnos. Si la autoridad tuviera la voluntad para montarse en los paradigmas nuevos, estuviéramos en otro lugar”, afirmó la comisionada.

El IRP es un plan creado por la AEE precisamente para cambiar el sistema eléctrico y comprende un periodo de 20 años.

Colón ripostó que enmendar este plan tomaría unos tres años y que el sistema – tal y como está – precisa reparaciones ahora.

“Construir una planta nueva, a lo que nosotros nunca nos opondremos, tomará entre seis y ocho años. Mientras eso sucede, lo que existe, me guste o no me guste, es viejo, anticuado. Pero eso que tengo, tengo que mantenerlo en lo que se da la transición o en lo que un proponente privado trae el capital y propone construir una planta nueva de gas natural, hidrógeno o cualquier tecnología”, expresó el director ejecutivo de la AEE.

Colón presentó una gráfica mostrando las reservas disponibles hoy. Estas reservas están en 287 megavatios, cuando deberían estar en 700 megavatios.

“Si no entramos la Unidad 5 de San Juan, esa reserva va a estar en 30 megavatios esta noche”, alertó. “Mientras ocurre una transición del sistema, la cual apoyamos, el sistema no puede operar con 30 megavatios de reserva. No podemos estar tranquilos con un sistema sin la capacidad para operar. No tenemos en dónde conectarnos cuando ocurre una avería”.

Coincide con LUMA

En un aparte con EL NUEVO DIA, Colón dijo coincidir con los señalamientos realizados por LUMA Energy ante el Negociado de Energía. Según publicó este rotativo, LUMA Energy apuntó a AEE como responsable por las deficiencias en el sistema.

“Ellos están señalando algo con lo que yo coincido y que he venido señalando. La generación se tiene que mejorar. El primero que ha dicho eso soy yo y estoy en récord público y en el récord del negociado. Ya perdí la cuenta de cuántas mociones he radicado indicando que las unidades que tiene la flota de generación tienen que ser reparadas porque están vencidas”, contestó. “Eso hace que el sistema sea ineficiente. El origen de todo es la falta de mantenimiento. Se han aprobado algunas de nuestras peticiones y otras no. Pero para que funcione, se tiene que aprobar lo que hemos presentado porque el sistema de energía se compone de muchas partes y hay que arreglar todo: las unidades de San Juan, Palo Seco, Aguirre”.