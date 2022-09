Barranquitas - En momentos en que quedó en entredicho la fiscalización del gobierno a la empresa LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi exigió este martes un alto en las recriminaciones entre agencias, que “cada cual asuma su responsabilidad” y que se haga público todo documento que detalle las métricas de la fiscalización.

“Lo que le voy a pedir a todas las agencias concernidas es que dejen de pasarse la bola y que fiscalicen como todos queremos. Esto le aplica al Negociado de Energía, que es el ente regulador o regulatorio. Le aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica. Le aplica a la Autoridad de Alianzas Público Privadas. Le aplica a todas estas entidades”, señaló el gobernador cuando se le preguntó si el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés, contaba con su plena confianza.

“O sea que lo primero que estoy diciendo es ‘no se pasen la bola’. Cada cual cumpla con su misión porque salió a relucir en la vista pública que se señalan unos a otros. Y basta ya de eso. Cada cual asuma su responabilidad”, agregó.

Aclaró que su requerimiento no solo lo haría de manera pública sino también “por otras vías”, que no precisó.

Las expresiones del primer ejecutivo surgieron luego de que durante la vista pública de la Comisión de Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Fontanés aceptara que, a 15 meses de que entrara en funciones LUMA Energy como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, su agencia carece todavía de un plan para supervisar el cumplimiento del contrato.

“Pues también estoy dando la directriz que se dé eso a la luz pública. Que se someta eso inmediatamente a la luz pública tanto a la Legislatura como a la propia Fortaleza para que cuentas claras conservan amistades. Para que todo el mundo sepa qué es lo que cada cual tiene que hacer”, ripostó Pierluisi.

Cuestionado por El Nuevo Día si lo acontecido en la vista pública no demuestra que hay fallas en la fiscalización que ha pregonado por los últimos meses, el gobernador se limitó a decir “lo que tenemos que hacer aquí es fiscalizar”.

Recordó que mantiene a LUMA Energy en lo que él ha llamado un “período de probatoria” y “pues ahora tenemos que arreciar en esa fiscalización”.

“Por consiguiente, la fiscalización tiene que ser mayor en un período de probatoria”.

La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico establece que la AAPP, la AEE y el Negociado de Energía “deberán preparar en conjunto un plan de trabajo para la supervisión de cada Contrato de Alianza”.

“Lo que estoy diciendo, reaccionando a lo que transcurrió en esa vista, es que si aquí lo que está sucediendo es que se están señalando unos a otros, que pare eso ya, que cada cual asuma su responsabilidad y que todos, el pueblo, la Legislatura, las agencias, todos sepamos cuáles son las medidas de fiscalización que cada cual va a tomar”, afirmó el gobernador.

Fontanés dijo en la vista pública que solo cuenta con cuatro empleados para fiscalizar a LUMA Energy. El gobernador recalcó que estaría pendiente a la fiscalización. Ahora bien, dijo que el período probatorio a la empresa durará “el tiempo que sea necesario porque a LUMA le conviene y al pueblo de Puerto Rio le conviene que su desempeño sea mejor y que yo pueda decir otra cosa, como gobernador. Ahora mismo, yo estoy diciendo ‘no estoy satisfecho’”.

Hizo un alto para dejar claro que rescindir el contrato e LUMA y dejar ir a LUMA Energy es “un disparate de marca mayor”.

“Porque no queremos regresar a lo que había antes, definitivamente que no. Se reclamó la pérdida de más de 3,000 vidas después de María, en parte por la situación con la falta de electricidad. Esa pesadilla. No queremos regresar a esa pesadilla. Entonces sustituir, eso no ocurre de un día para otro”, explicó.

“Cualquier cambio aquí conllevaría una transacción que puede ser de larga duración porque la ley lo que sí exige, para hablar con claridad, es que si uno fuera a sustituir a LUMA, tienes que comenzar un proceso de alianza público privada de nuevo para entonces ver quiénes son los proponents y si las propuestas que tienen son mejores que las que tuviste anteriormente así que todo ese proceso, yo no quiero ni pensarlo ahora”, añadió el gobernador.

Recalcó que lo que corresponde es exigir cambios a LUMA Energy y que aún no está satisfecho.

Además, aclaró que el 30 de noviembre lo que vence es el contrato suplementario entre el gobierno y LUMA Energy que es independiente a otro que es por 15 años.

“Es el contrato, por decir, base. Lo que vence el 30 (de noviembre) es el contrato suplementario”, sostuvo.

“Es una condición preexistente para el acuerdo base el que termine esa quiebra (de la AEE) y es LUMA la que puede reclamar que se debe resolver el contrato si no ha terminado la quiebra para la fecha del 30 de noviembre. Como quiera, para que todos estén claros, eso no significa que LUMA se va. Entraría en un proceso de transición en lo que se da el proceso de alianza público privada para sustituirla”, agregó.