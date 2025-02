Los restaurantes pueden reanudar el uso de utensilios de plástico

“¿Cómo puedo fiscalizar algo que yo no entiendo? No está claro cuál es el derecho del consumidor que yo estoy protegiendo. La ley como está no creo que es manejable por nadie”, manifestó Natalia Catoni, secretaria del DACO, a los presentes, al tiempo que indicó que la agencia tampoco tiene inspectores suficientes para fiscalizar el estatuto.