Madrugan los inspectores del DACO: multan a tres cadenas en jornada pre-ventas navideñas

Como parte de los preparativos de cara al inicio de la temporada navideña, más de 40 inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) están en la calle, desde las 7:00 a.m. de este lunes, visitando comercios para asegurarse que estos cumplen con las leyes y reglamentos de la agencia.

Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del DACO, indicó que la meta es visitar 500 comercios en toda la isla –incluyendo negocios locales, grandes cadenas, comercios en los centros urbanos y también en centros comerciales- en las próximas dos semanas.

Durante el Viernes del Madrugador, que este año se celebrará el 28 de noviembre, el DACO tendrá más de 50 empleados en todas las regiones inspeccionando los comercios, indicó la secretaria.

Rodríguez Erazo se unió a los trabajos de la región de San Juan y hasta el mediodía de este lunes, los inspectores habían emitido tres multas, aunque las visitas apenas estaban comenzando.

Poco antes del mediodía, el grupo de inspectores llegó a Plaza Las Américas, donde harán visitas a los comercios durante la tarde. La primera tienda que visitaron fue Macy’s, y comenzaron en el área de juguetes en el tercer nivel.

¿Dónde fueron las multas?

En horas de la mañana, los inspectores de San Juan emitieron tres multas. Una a la tienda Me Salvé de Plaza Guaynabo, otra, a Farmacia Caridad del centro comercial Plaza Caparra en la avenida Roosevelt, y la tercera, a Best Buy de Hato Rey.

En el caso de Me Salvé, la tienda tenía varios artículos a la venta sin un precio a la vista del cliente. En Farmacia Caridad, los inspectores encontraron que los carritos Hot Wheels que aparecen en el shopper no estaban disponibles en tienda.

Mientras, en Best Buy también había varios artículos sin precio. Ahí la cadena tenía letreros al lado que invitaban al consumidor a escanear el código de respuesta rápida (“QR Code”), pero al así hacerlo, tampoco salía el precio, sino información de cómo usar el producto, o incluso ideas de artículos para regalo.

“El no tener los precios visibles es la regla que más violan. El precio tiene que estar visible, hay que tener transparencia. No es tenerlo en el QR Code, no es que te lo dicen cuando llegues a la caja”, manifestó la titular del DACO.

Explicó que así lo establece la Regla 8 del Reglamento de Prácticas Comerciales del DACO. No obstante, la funcionaria indicó que en el caso de cadenas con un alto volumen de tráfico y de artículos, existe una excepción a esa norma de que todos los artículos tengan su precio.

La excepción aplicará, siempre y cuando dichos establecimientos tengan una máquina de cotejo de precio (“price checker”) cerca del área para que el cliente verifique el precio regular y el precio en especial del producto.

“Si hay un price checker debidamente rotulado y accesible, y el producto se puede cargar, ahí no habría una violación. Cuando no se permite (esa excepción) es cuando son productos pesados. Si es un mattress, un microondas, que pesan mucho, entonces ahí sí hay que tener el precio marcado en cada producto”, recalcó Rodríguez Erazo.

En el caso de Macy’s, los inspectores encontraron varios jueguetes que no tenían el precio marcado, pero la tienda tiene una máquina de cotejo de precios en el área. La agencia no los multó por contar con el dispositivo de cotejo de precios, pero la secretaria recomendó a la gerente regional, Ambar Gay, que se marque el precio a todos los artículos.

Advertencias del DACO

Rodríguez Erazo señaló que la frase “Mientras duren” que los comercios ponen en los shoppers, no es suficiente y podrían exponerse a multas si no va acompañada de más información.

“No se puede ofrecer artículos ‘mientras duren’ pela’o. Tiene que decir ‘mientras duren’ junto a la cantidad y el tiempo mínimo. De lo contrario, se presta para confundir a la gente”.

Las multas del DACO van desde $1,000 hasta $10,000 por infracción, por día. “Si volvemos mañana y la falta sigue ahí, igual, (sin corregir) se multa de nuevo”, manifestó.

La pasada semana, el DACO multó a Walmart por publicar una pre-venta sin indicar los precios de los artículos. La cadena corrigió el error y publicó el anuncio de nuevo con los precios, según la funcionaria.

