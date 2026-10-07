Manufactura en Puerto Rico suma cuatro meses consecutivos de expansión

Por cuarto mes consecutivo, la actividad manufacturera en Puerto Rico experimentó una expansión, según el Índice de Gerente de Compras (PMI) correspondiente a agosto pasado.

El PMI, que es uno de los principales medidores mensuales del sector industrial en la isla, se posicionó en 52.9 puntos en agosto pasado, lo que supone un crecimiento en la actividad de manufactura frente al mes anterior al estar por encima del umbral de los 50 puntos.

Este indicador es medido por los empleos, producción, órdenes nuevas, entregas de suplidores e inventarios propios, de los cuales cuatro mostraron una expansión, según el análisis preparado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

A agosto pasado, el mayor crecimiento se reportó en la entrega de suplidores, con 60.7 puntos, seguido de producción y empleos, ambos con 53.6 puntos. Mientras que los inventarios propios se mantuvo en 50 puntos, según el PMI publicado el 1 de octubre.

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En tanto, las nuevas órdenes fue el único indicador que mostró una contracción al obtener 46.4 puntos, siendo la tercera vez en el año que está por debajo de los 50 puntos, según las estadísticas.

Cuando se analiza el desempeño del sector durante los primeros ocho meses del año, el indicador mensual ha estado en seis meses por encima del umbral de los 50 puntos. Inició con una contracción en enero (48.8 puntos), seguido de una mejoría en febrero (51.8 puntos) y marzo (56.1 puntos), mientras que en abril pasado la actividad manufacturera retrocedió a 49.3 puntos. En tanto, en mayo, el PMI se posicionó en 52.4 puntos; en junio, estuvo en 54.1 puntos; y en julio, ascendió a 54.6 puntos.

En una encuesta complementaria realizada a establecimientos manufactureros, los principales desafíos enfrentados por las empresas durante el último mes fueron; operaciones (costos 42%, ventas 17%, logística de la cadena de suministro 17%, escasez de materias primas 8% e incertidumbre 8%); servicios públicos (altos costos de energía 25% y ausencia de servicios básicos 8%); y recursos humanos (empleo 8%, ausentismo 8% y rotación de personal 8%).